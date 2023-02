Rapport: les navires de la marine font face à des retards et des coûts de maintenance croissants

WASHINGTON (AP) – Les navires de la marine ont moins d’heures de navigation en raison des retards et des coûts de maintenance croissants, une tendance inquiétante qui survient à un moment où les États-Unis ont du mal à suivre le rythme de la flotte chinoise en pleine croissance.

Les coûts d’exploitation et de soutien ont augmenté d’environ 2,5 milliards de dollars sur 10 classes de navires, tandis que le nombre d’heures de propulsion pendant lesquelles les navires fonctionnaient ou s’entraînaient a chuté au cours d’une période de 10 ans qui s’est terminée en 2021, selon un rapport du Government Accountability Office.

La Marine a connu une augmentation des retards de maintenance, des pannes et de la cannibalisation des pièces – en les déplaçant d’un navire pour en faire fonctionner un autre – au cours de la période.

L’analyse montre “des problèmes de maintien en puissance persistants qui se sont aggravés”, aggravés par les retards de maintenance et la maintenance différée notés dans les rapports précédents du GAO, une agence du Congrès qui audite les programmes fédéraux.

“Au fil du temps, cette situation a entraîné une aggravation de l’état des navires et une augmentation des coûts de réparation et d’entretien des navires”, a déclaré le GAO.

Un porte-parole des forces navales de surface a déclaré que la marine appréciait les recommandations du GAO pour améliorer les délais de livraison de la maintenance. L’objectif est de 75 navires capables de mission – ce chiffre n’inclut pas les porte-avions, les navires de transport maritime ou les sous-marins – parmi les 164 navires affectés à la Force de surface, a déclaré le Cmdr. Arlo Abrahamson.

“Cet impératif pour 75 navires capables de mission conduit chaque programme et action que nous prenons, et dans l’ensemble de notre force, l’entreprise est alignée pour atteindre cette étoile du nord”, Vice-amiral Roy Kitchener, commandant des forces navales de surface, a déclaré ce mois-ci lors d’une réunion de surface Événement de l’Association de la marine.

Le navire d’assaut amphibie de classe Wasp et les navires de combat littoral ont connu le plus grand nombre de “rapports d’accidents graves” qui nuisent à la capacité d’un navire à fonctionner efficacement, selon le rapport du GAO. Les quais de transport amphibies de la classe San Antonio et les destroyers de la classe Arleigh Burke ont connu les plus gros retards de maintenance, selon le rapport.

Les retards de maintenance et autres problèmes étaient troublants à un moment où la marine a du mal non seulement à suivre la Chine, qui dispose déjà d’une flotte plus importante, mais fait également face à d’autres adversaires en mer, dont la Russie.

Mais Diana Maurer, directrice des capacités et de la gestion de la défense au GAO, a déclaré que les dirigeants de la Marine comprenaient qu’il y avait un problème et se concentraient sur des améliorations. “C’est encourageant que ce ne soit pas comme d’habitude”, a-t-elle déclaré.

Le rapport, publié mercredi, s’est concentré sur les navires de surface et n’a pas examiné la flotte sous-marine. Le prochain rapport sera probablement élargi pour inclure à la fois les navires de surface et sous-marins.

—

Cette histoire a été corrigée pour fixer le titre de Cmdr. Arlo Abrahamson.

The Associated Press