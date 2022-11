Rapport : les investissements dans les technologies de la santé chutent à mesure que le marché se “rééquilibre”

Les entreprises de technologie de la santé aux États-Unis et dans l’Union européenne ont levé environ 23 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, un mouvement à la baisse alors que le marché se remet de l’investissement massif en 2021, selon un rapport de la Silicon Valley Bank.

Le rapport, qui comptabilise le financement jusqu’au 30 septembre de cette année, note que la baisse a été particulièrement forte au troisième trimestre, chutant de 39 % par rapport au deuxième trimestre et de 67 % par rapport au niveau d’investissement observé au deuxième trimestre de l’année dernière.

Les méga-tours, ou tours de financement d’une valeur de 100 millions de dollars ou plus, ont chuté de 40 % par rapport à 2021, tandis que l’année a jusqu’à présent vu une diminution de 47 % des nouvelles licornes, des startups évaluées à plus d’un milliard de dollars.

Pendant ce temps, le rapport n’a trouvé aucune introduction en bourse dans les technologies de la santé d’entreprises financées par capital-risque aux États-Unis et dans l’UE jusqu’à présent cette année, tandis que les performances des entreprises qui sont devenues publiques ces dernières années ont eu une tendance à la baisse.

Mais il y a eu une légère augmentation de l’activité de fusion et d’acquisition, bien qu’elle ait diminué au fil de l’année. Alors qu’il y avait 48 transactions au premier trimestre, il n’y en avait que 30 au troisième trimestre. Les prix d’acquisition médians ont considérablement baissé, les sociétés acheteuses tentant d’équilibrer les valorisations élevées observées au cours des dernières années.

“Nous sommes passés d’une ère de croissance à tout prix à une ère qui met l’accent sur la création de valeur claire, que ce soit par l’amélioration des résultats de santé, l’accès ou l’abordabilité. L’investissement est passé à des stades antérieurs où les valorisations sont corrigées par rapport au ciel de l’année dernière- niveaux élevés », ont écrit les auteurs du rapport. “Avec une quantité record de poudre sèche disponible pour les startups des technologies de la santé et les fusions et acquisitions en hausse, il existe encore une formidable opportunité de croissance pour les entreprises des technologies de la santé.”

Cependant, il y a eu d’autres points positifs dans le domaine des technologies de la santé jusqu’à présent en 2022. Bien que les investissements aient encore ralenti, les entreprises de santé mentale ont en fait vu la taille médiane des transactions et les valorisations augmenter.

L’intérêt pour les outils de plate-forme traitant de multiples problèmes de santé mentale augmente, les entreprises de plate-forme gagnant 69 % des investissements jusqu’à présent cette année, contre 51 % en 2021. Le rapport note que le secteur a vu plus d’entreprises offrir des soins de santé mentale culturellement compétents.

“Alors que la demande de soins MH monte en flèche, nous nous attendons à ce que davantage de solutions ponctuelles s’étendent à la plate-forme pour développer leurs bases de patients”, ont écrit les auteurs du rapport. “Malgré la saturation du marché, les valorisations des solutions ponctuelles ont augmenté en 2022. Leur concentration sur des conditions uniques permet des soins de santé spécialisés de haute qualité, en particulier pour les troubles MH d’acuité plus élevée comme la dépression résistante au traitement, le TOC, etc. Fait intéressant, la taille médiane de la solution ponctuelle en 2022 (12 millions de dollars) est une plate-forme double (6 millions de dollars).”

Parallèlement à une croissance des entreprises de technologie de la santé fondées par des femmes, les startups de la santé des femmes ont levé 877 millions de dollars jusqu’à présent en 2022. Bien que ce chiffre soit inférieur aux 1,4 milliard de dollars de l’année dernière, les investissements sont 30 % plus élevés que l’investissement annuel en 2020.

Les soins de fertilité et de grossesse représentaient une part importante du marché de la santé des femmes, représentant 68 % des investissements.

“L’augmentation des investissements malgré le ralentissement plus large du marché est prometteuse pour l’industrie WH”, ont écrit les auteurs. “Au fur et à mesure que ces entreprises grandissent et mûrissent, elles peuvent évoluer pour servir plus de femmes et leurs divers besoins de santé.”