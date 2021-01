Avec 2020 derrière notre dos, Recherche Digitimes a compilé un rapport sur les expéditions mondiales de smartphones au cours de l’année écoulée et, selon cela, le marché a chuté d’environ 8,8% avec un total de 1,24 milliard d’unités expédiées. Compte tenu de la pandémie en cours, la demande et l’offre de smartphones ont naturellement diminué l’année dernière, la plus forte baisse étant ressentie au premier trimestre, lorsque les expéditions ont diminué de 20% par an.

Samsung, Apple et Huawei étaient les trois principaux fabricants de smartphones en 2020, suivis de Xiaomi, Oppo et vivo. Apple et Xiaomi ont été les deux seules entreprises à avoir enregistré une augmentation des expéditions de plus de 10% par rapport à l’année précédente, tandis que Samsung et Huawei ont fait face à des baisses à deux chiffres. Le seul point positif de l’année dernière a été les taux d’adoption de la 5G avec environ 280 à 300 millions d’appareils 5G expédiés pour l’année, contre environ 20 millions d’unités de 2019.

La source