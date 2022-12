Rapport : Les exécutions ont continué de baisser mais beaucoup ont été “bâclées”

HOUSTON (AP) – Le soutien public et l’utilisation de la peine de mort en 2022 ont poursuivi leur déclin de plus de deux décennies aux États-Unis, et de nombreuses exécutions qui ont été effectuées au cours de l’année ont été «bâclées» ou très problématiques, un rapport annuel sur la peine capitale dit.

Il y a eu 18 exécutions aux États-Unis en 2022, le plus petit nombre de toutes les années pré-pandémiques depuis 1991. Il y a eu 11 exécutions l’année dernière. En dehors des années de pandémie, les 20 condamnations à mort prononcées en 2022 ont été les moins nombreuses aux États-Unis en un demi-siècle, selon le rapport du Death Penalty Information Center basé à Washington, DC.

“Tous les indicateurs indiquent la baisse continue de la peine capitale et l’éloignement de la peine de mort est durable”, a déclaré Robert Dunham, directeur exécutif de l’association à but non lucratif, qui ne prend pas position sur la peine capitale mais a critiqué la manière dont les États procèdent aux exécutions. .

Aux États-Unis, 37 États ont aboli la peine de mort ou n’ont procédé à aucune exécution depuis plus d’une décennie. Mardi, la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a commué les peines des 17 condamnés à mort de l’État en prison à vie sans libération conditionnelle. L’Oregon a exécuté un prisonnier pour la dernière fois en 1997. Il n’y a pas eu d’exécutions fédérales depuis janvier 2021 à la suite d’un recours historique à la peine capitale par l’administration Trump. En juillet 2021, le ministère de la Justice a imposé un moratoire sur les exécutions fédérales.

Le rapport a qualifié 2022 d ‘«année de l’exécution bâclée», car sept des 20 tentatives d’exécution aux États-Unis étaient visiblement problématiques ou ont pris un temps excessif. Cela a incité certains États à les suspendre afin que les processus et les protocoles puissent être revus.

Des problèmes importants ont été signalés avec les trois exécutions de l’Arizona alors que les agents pénitentiaires avaient du mal à trouver des veines appropriées pour les lignes IV pour administrer l’injection létale.

En Alabama, le gouverneur Kay Ivey a ordonné le mois dernier un examen «de haut en bas» du système de la peine capitale de l’État après l’échec de trois injections létales, dont deux en 2022 impliquant des problèmes avec les lignes intraveineuses utilisées pour administrer les médicaments.

D’autres préoccupations concernant les exécutions comprenaient la décision d’un juge de Caroline du Sud en septembre qui a qualifié d’inconstitutionnel le peloton d’exécution d’exécution nouvellement créé par l’État, ainsi que son utilisation de la chaise électrique. La Cour suprême de l’État doit entendre les arguments sur la question le mois prochain.

En avril, le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a interrompu les injections létales dans son État parce que les drogues utilisées lors des exécutions n’avaient pas été testées. L’oubli avait forcé Lee à interrompre brusquement les plans d’exécution du détenu Oscar Smith, une heure avant sa mort en avril dernier.

Dunham a déclaré qu’il pensait que les problèmes persistants d’exécutions bâclées ou de révisions des protocoles d’exécution par les États contribuaient à éroder le soutien public à la peine capitale. Un sondage Gallup montre que le soutien du public à la peine de mort a régulièrement diminué au cours des 28 dernières années, passant de 80 % en 1994 à 55 % cette année.

« Il y a très peu d’États qui tentent d’appliquer la peine de mort. Mais ils agissent d’une manière qui … leur conduite sape la confiance du public dans le fait que les États peuvent se voir confier la peine de mort », a déclaré Dunham.

Alors que cinq des 18 exécutions qui ont eu lieu en 2022 ont eu lieu au Texas, c’est bien en deçà de ce que l’État de la peine capitale le plus occupé du pays a connu historiquement. En 2000, les exécutions au Texas ont atteint un sommet de 40, selon le rapport annuel de cette année de la Coalition texane pour l’abolition de la peine de mort.

Kristin Houlé Cuellar, directrice exécutive de la coalition, a déclaré qu’elle pensait que «l’ère du recours excessif à la peine de mort au Texas était révolue», car les procureurs continueront à utiliser à la place de longues peines de prison pour tenir les gens responsables.

Deborah Denno, professeur de droit à l’Université Fordham de New York, a déclaré qu’elle n’était pas surprise du déclin de l’utilisation et du soutien public à la peine capitale. Elle cite comme raisons : davantage de personnes se renseignant sur les divers problèmes liés à la réalisation des exécutions, des doutes quant à savoir si cela dissuade le crime et un nombre croissant d’exonérations de détenus.

“Toute sorte de prédiction sur l’avenir suggérerait que la peine de mort sera limitée à quelques États. Avec le temps, il y aura une pression croissante dans ces États pour abolir la peine de mort », a déclaré Denno.

Dunham a déclaré qu’il pensait que le nombre d’exécutions bâclées avait contribué de manière significative au mouvement parmi les législateurs, en particulier les conservateurs, pour exprimer des doutes sur la peine de mort.

Dans l’Oklahoma, le représentant de l’État du GOP, Kevin McDugle, qui se décrit comme un partisan de la peine de mort, est devenu l’un des plus ardents défenseurs du condamné à mort Richard Glossip après que des inquiétudes ont été exprimées concernant la perte ou la destruction de preuves et les préjugés de la police. L’exécution de Glossip a été retardée le mois dernier.

Au Texas, le représentant de l’État du GOP, Jeff Leach, a aidé à diriger un groupe bipartisan de législateurs qui croient que de nouvelles preuves montrent que la détenue du couloir de la mort, Melissa Lucio, n’a pas mortellement battu sa fille. Leach et certains des législateurs ont rendu visite à Lucio dans le couloir de la mort avant que son exécution ne soit retardée en avril.

Dans une interview avec l’Associated Press plus tôt cette année, Leach a déclaré qu’il espérait que les législateurs pourraient travailler pour s’assurer “qu’il n’y a aucune chance que nous exécutions un Texan innocent”.

“Dire que je lutte contre l’existence même de la peine de mort au Texas serait un euphémisme dramatique”, a déclaré Leach.

Michael Benza, professeur de droit à la Case Western Reserve University de Cleveland, a déclaré que l’évolution de l’environnement politique autour de la peine de mort a permis aux décideurs d’avoir plus facilement des discussions constructives sur la peine capitale.

« Et ils ont du mal avec ça quand ils regardent vraiment ce qui se passe. Je pense que les politiciens se demandent si c’est en fait la bonne chose à faire », a déclaré Benza.

___

Suivez Juan A. Lozano sur Twitter : twitter.com/juanlozano70

Juan A. Lozano, The Associated Press