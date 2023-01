Rapport: les États-Unis resserrent les restrictions à l’exportation vers Huawei, ciblant la technologie 4G et Wi-Fi 6

En 2019, les États-Unis ont placé Huawei sur une liste noire commerciale, ce qui signifiait que les entreprises américaines avaient besoin d’une licence spéciale pour continuer à commercer. Des licences ont été accordées à AMD, Intel et Qualcomm, ce dernier a été autorisé à expédier des chipsets 4G uniquement (ce que nous avons vu dans les récents modèles des séries Huawei P et Mate).

Des licences ont continué d’être accordées pendant les premiers jours de l’administration du président Biden, mais les initiés disent maintenant que les États-Unis cherchent à élargir la liste des articles interdits.

Les nouveaux ajouts incluraient la technologie 4G, le Wi-Fi 6 et 7, la technologie liée à l’intelligence artificielle ainsi que la haute performance et le cloud computing. De nouvelles licences pour les articles 4G sont déjà refusées, selon un initié.

En ce qui concerne les anciennes licences, un expert en technologie a déclaré que le département du commerce envisageait de révoquer toutes les anciennes licences. Et même s’il ne le fait pas explicitement, ces licences finiront par expirer.

En octobre, Biden a introduit de nouveaux contrôles à l’exportation sur les équipements utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs, les restrictions appliquées à la technologie pour les nœuds plus avancés que 14 nm et dans certains cas même 16 nm. Le Japon et les Pays-Bas se joignent aux efforts des États-Unis et interdiront à leurs entreprises locales d’exporter des équipements vers la Chine, a affirmé un Bloomberg rapport d’il y a quelques jours. Ces restrictions visent à étouffer la croissance de l’industrie chinoise des semi-conducteurs. Huawei a déjà confirmé que Kirin ne reviendrait pas, au moins cette année, car la société ne trouve pas de fonderie qui n’utilise pas de technologie basée aux États-Unis.

Huawei était surtout connu pour ses smartphones et ses équipements réseau, mais l’entreprise a dû s’adapter. Elle s’est par exemple lancée dans le cloud computing, une activité qui pourrait bientôt devenir la cible de sanctions américaines.

Huawei a connu une forte baisse de ses revenus en 2021 lorsque les restrictions commerciales ont commencé à entrer en vigueur (ses revenus ont chuté d’un tiers). Cependant, il est relativement stable depuis et en décembre 2022, il a enregistré un chiffre d’affaires global de 91,53 milliards de dollars.

Le département américain du Commerce n’a pas commenté les détails des futures interdictions d’exportation commerciale.

