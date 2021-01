Rapport: les deux modèles d’iPhone 13 Pro utiliseront des écrans LTPO OLED 120 Hz de Samsung

Samsung sera le fournisseur exclusif d’écrans LTPO OLED pour la prochaine génération d’iPhone 13, rapporte L’Elec. Ces panneaux seront utilisés sur les deux modèles Pro et fonctionneront à 120 Hz.

Les panneaux LTPO sont plus écoénergétiques que leurs homologues LTPS. Un avantage clé est qu’ils peuvent avoir un taux de rafraîchissement adaptatif sans matériel supplémentaire. Le duo d’iPhone 13 vanille continuera à utiliser les anciens panneaux LTPS, ce qui signifie probablement qu’ils resteront à 60 Hz pendant une autre année.

Cela changera en 2022, car Apple prévoit d’utiliser uniquement des OLED LTPO pour les quatre modèles d’iPhone 14. D’ici là, il devrait être en mesure d’utiliser LG Display comme deuxième source de panneaux pour réduire sa dépendance à Samsung Display.

Mais seul Samsung aura une capacité suffisante pour respecter les quotas d’Apple cette année. Il prévoit de produire 60 000 feuilles par mois sur sa ligne A3 à Asan. À titre de comparaison, la ligne E6 de LG à Paju ne peut produire que 5 000 feuilles par mois, bien qu’elle envisage de l’étendre à 25 000 avant la fin de cette année.

Les panneaux LTPO prennent plus de temps à produire car la technologie nécessite l’ajout d’une couche d’oxyde (le O dans le nom). Cela les rend plus difficiles à produire et plus chers aussi.

Les économies d’énergie de 5 à 15% en valent la peine. Bien que cela n’ait jamais été officiellement confirmé, Apple aurait voulu inclure à la fois la 5G et le 120 Hz dans la génération de l’iPhone 12, mais avait le budget de puissance pour un seul et il est allé avec la connectivité de nouvelle génération. LTPO permettra à l’affichage de fonctionner à 120 Hz sans tuer la batterie.

LTPO a été développé par Apple et utilisé pour la première fois sur la Watch Series 4 (qui peut réduire son affichage à 1 Hz pour économiser la batterie). Le Galaxy Note20 Ultra de Samsung est devenu le premier téléphone à utiliser un panneau LTPO et la rumeur veut que la prochaine série S21 utilisera également cette technologie.

