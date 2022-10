Rapport : Les crises mondiales peuvent accélérer le passage à l’énergie propre

BENGALURU, Inde (AP) – La montée en flèche des coûts de l’énergie causée par divers facteurs économiques et la guerre en Ukraine pourrait être un tournant vers une énergie plus propre, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie dans un rapport jeudi. Il a révélé que la demande mondiale de combustibles fossiles, y compris le charbon, le pétrole et le gaz naturel, devrait culminer ou plafonner au cours des prochaines décennies.

Le rapport a examiné des scénarios basés sur les politiques actuelles et a déclaré que l’utilisation du charbon diminuera dans les prochaines années, que la demande de gaz naturel atteindra un plateau d’ici la fin de la décennie et que l’augmentation des ventes de véhicules électriques signifie que le besoin de pétrole se stabilisera. au milieu des années 2030 avant de refluer légèrement au milieu du siècle. Les émissions totales augmentent actuellement chaque année, mais lentement.

“Les marchés et les politiques énergétiques ont changé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, pas seulement pour le moment, mais pour les décennies à venir”, a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. Une forte augmentation de la demande à la suite de la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et des goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement ont également contribué à la flambée des prix de l’énergie.

« Le monde de l’énergie change radicalement sous nos yeux. Les réponses des gouvernements du monde entier promettent d’en faire un tournant historique et définitif vers un système énergétique plus propre, plus abordable et plus sûr », a déclaré Birol.

Le rôle du gaz naturel en tant que “carburant de transition” qui comblera le fossé entre un système énergétique basé sur les combustibles fossiles et un système renouvelable a également pris une brèche, selon le rapport. Bien qu’il s’agisse d’un combustible fossile, le gaz naturel est considéré comme plus propre que le charbon et le pétrole, car sa combustion produit moins de dioxyde de carbone.

Mais malgré les perspectives largement positives, le rapport ajoute que la part des combustibles fossiles dans le mix énergétique mondial met le monde sur la bonne voie pour un réchauffement de 2,5 degrés Celsius (4,5 degrés Fahrenheit) d’ici la fin du siècle, un degré entier (1,8 Fahrenheit) plus que l’objectif fixé dans l’accord de Paris sur le climat.

Cela est conforme à un rapport de l’ONU publié mercredi qui a déclaré que les engagements climatiques actuels sont “loin de là” où ils doivent être pour atteindre l’objectif ambitieux. Les meilleurs climatologues affirment que pour maintenir le réchauffement en ligne avec l’objectif de 1,5 °C, les émissions doivent être réduites de 45 % d’ici 2030.

Les analystes de la politique énergétique affirment que même s’il existe des pas prometteurs dans la bonne direction, la transition vers une énergie propre doit être beaucoup plus rapide.

« L’investissement dans l’énergie propre porte ses fruits. C’est la raison pour laquelle le monde est sur la bonne voie pour atteindre un pic d’émissions de CO2. Mais ce n’est que la première étape. Nous avons besoin de grandes réductions d’émissions, pas d’un plateau », a déclaré Dave Jones, analyste de l’énergie au groupe de réflexion environnemental basé à Londres, Ember.

Le rapport estime que les investissements dans les énergies propres seront supérieurs à 2 000 milliards de dollars d’ici 2030, mais ajoute qu’il faudrait doubler pour que la transition reste conforme aux objectifs climatiques.

“La crise de l’énergie a nui à la crise climatique, mais heureusement, la réponse est la même pour les deux : une augmentation gigantesque des investissements dans les énergies propres”, a déclaré Jones.

“Ce rapport présente des arguments économiques très solides en faveur des énergies renouvelables qui sont non seulement plus compétitives et abordables que les alternatives aux combustibles fossiles, mais qui se révèlent également beaucoup plus résistantes aux chocs économiques et géopolitiques”, a déclaré Maria Pastukhova, conseillère politique principale en E3G, un groupe de réflexion sur le changement climatique.

Elle a ajouté que les dirigeants et les négociateurs de la conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte le mois prochain devront « redoubler d’efforts » pour réduire la demande d’énergie et débloquer des financements pour les pays en développement afin de les aider à financer leur transition vers les énergies renouvelables, ce qui accélérerait la réduction des émissions.

Sibi Arasu, Associated Press