Rapport : les Colts et Jonathan Taylor acceptent une prolongation massive de 3 ans et 42 millions de dollars

La difficile impasse de prolongation qui a poussé l’arrière offensif vedette des Colts Jonathan Taylor à demander un échange a abouti à un accord de 42 millions de dollars sur trois ans pour le garder à Indianapolis, selon plusieurs rapports.

NFL Media a été le premier à annoncer la nouvelle. La prolongation de Taylor fait désormais de lui l’un des porteurs de ballon les mieux payés de la NFL. Il comprendrait 26,5 millions de dollars en argent garanti.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.

