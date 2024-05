Rapport : Les cas de syphilis en hausse dans l’Indiana

Le département de santé de Dearborn Co. rappelle aux citoyens que les tests et les ressources sont disponibles gratuitement.

Photo Shutterstock.

(Lawrenceburg, Indiana) – Au cours des 10 à 15 dernières années, les cas de syphilis ont augmenté partout aux États-Unis et dans l’État de l’Indiana.

Il y a eu 207 255 cas au total dans tout le pays en 2022, avec une augmentation d’environ 10 % des taux pour 100 000 habitants observés chaque année au cours des trois ou quatre dernières années.

Localement, il y a eu quatre ou cinq cas de syphilis diagnostiqués dans le comté de Dearborn en 2022 et 2023, avec trois cas dans le comté jusqu’à présent cette année, selon le tableau de bord de la santé de la syphilis de l’État de l’Indiana et le département de la santé du comté de Dearborn.

La maladie infectieuse sexuellement transmissible se propage par contact direct avec des plaies ouvertes. Ces plaies peuvent se trouver dans la bouche et dans les zones intimes et peuvent être difficiles à voir.

Initialement, la syphilis se manifeste par une ou plusieurs plaies situées à l’endroit où la syphilis est entrée dans le corps. D’autres symptômes peuvent inclure de la fièvre, une perte de poids, une perte de cheveux, de la fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue et des maux de tête.

Le département de santé du comté de Dearborn encourage les personnes qui pensent être atteintes de syphilis à connaître leur statut. Des tests réguliers sont recommandés tous les trois à six mois et sont disponibles gratuitement au département de santé du comté de Dearborn, sur Mary Street à Lawrenceburg.

D’autres conseils utiles incluent la pratique de relations sexuelles protégées. Les préservatifs utilisés correctement aideront à prévenir les infections sexuellement transmissibles.

Les infections sont traitables. Cependant, si elle n’est pas traitée, vous pouvez la transmettre aux autres.

Parallèlement à l’augmentation de la syphilis, de nombreux cas de syphilis congénitale ont été signalés. La syphilis congénitale survient lorsque des nouveau-nés naissent infectés par la syphilis qu’ils ont reçue de leur mère pendant la grossesse. En 2018, dans l’État de l’Indiana, deux cas de syphilis congénitale ont été signalés. Ce chiffre est passé à 48 cas en 2024 (augmentation de 2 300 %).

Se faire soigner si vous êtes enceinte et positive vous empêche de le transmettre à votre enfant à naître. De plus, les mères non traitées sont susceptibles de faire des fausses couches et des mortinaissances. Les bébés atteints de syphilis peuvent naître avec de graves problèmes de santé, surtout si aucun traitement n’est fourni.

Le département de santé du comté de Dearborn offre une aide gratuite au (812) 537-8844.

Veuillez vous référer au lien suivant pour plus d’informations sur le ministère de la Santé de l’Indiana. https://www.in.gov/health/audiences/clinicians/clinical-guidelines-and-references/congenital-syphilis-clinician-toolkit.