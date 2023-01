Rapport: Les Blue Jays acceptent un contrat d’un an avec le vétéran Brandon Belt

Les Blue Jays de Toronto et le vétéran joueur de premier but Brandon Belt ont convenu d’un contrat d’un an, selon L’Athlétisme Kaitlyn McGrath.

Susan Slusser de la Chronique de San Francisco a été le premier à rendre compte de l’accord en cours, notant qu’il devrait être officiellement annoncé par les Blue Jays mardi.

McGrath rapporte que l’accord vaudra 9,3 millions de dollars pour un an. Shi Davidi de Sportsnet a confirmé le rapport.

Les Blue Jays et Brandon Belt sont d’accord sur un contrat de 9,3 millions de dollars sur un an, par source. @susanslusser avait l’affaire en premier. – Shi Davidi (@ShiDavidi) 10 janvier 2023

Belt, 34 ans, a joué toute sa carrière de 12 ans avec les Giants de San Francisco, remportant deux titres de la Série mondiale et étant nommé All-Star en 2016. Belt a subi une opération au genou en septembre et a déclaré qu’il envisageait la saison 2023 après jouer seulement 78 matchs pour les Giants cette dernière campagne.

“Je sais qu’il me reste beaucoup en moi, et c’est ce que je veux montrer à tout le monde”, a déclaré Belt, qui laisse les Giants Beltas septième parmi les joueurs de l’ère de San Francisco avec 1 310 matchs joués.

C’était la troisième intervention sur le genou de Belt et sa première depuis 2018. Slusser note que Belt a réussi son examen physique avec les Blue Jays et que son genou est en parfaite santé.

L’acquisition de Belt est la dernière décision d’un front office des Blue Jays qui a complètement réorganisé le club de balle, choisissant d’amener des frappeurs gauchers à ce qui était une équipe lourde de frappeurs droitiers. Belt rejoint Kevin Kiermaier et Daulton Varsho en tant qu’autres frappeurs gauchers acquis en agence libre et par le commerce, avec les voltigeurs Teoscar Hernandez et Lourdes Gurriel expédiés dans des transactions distinctes.

Ceinture racontée L’Athlétisme Andrew Baggarly en septembre qu’à ce stade de sa carrière, il sait ce qu’il peut apporter en tant qu’athlète et qu’il avait hâte d’encadrer de jeunes joueurs.

“… Je pense que c’est là que les vétérans interviennent et enseignent à ces gars comment jouer au baseball dans les grandes ligues”, a déclaré Belt. “C’est quelque chose que je peux fournir.”

Le vétéran a raté un temps considérable en raison de diverses blessures, avec une moyenne de 75 matchs disputés au cours des trois dernières saisons. Lorsqu’il est en bonne santé, Belt s’est avéré être un excellent frappeur avec un talent pour se mettre à la base, comme en témoigne sa carrière .356 OBP.

Belt a également particulièrement bien frappé les lanceurs droitiers tout au long de sa carrière (.268/.363/.477) et devrait apparaître en tant que DH et jouer 1B.

Le joueur de 34 ans a été le plus récemment précieux en 2021 lorsqu’il a réduit 0,274/0,378/0,597 avec 29 circuits et 59 points produits en 97 matchs. Le meilleur tronçon de Belt en tant que professionnel est survenu de 2013 à 2016, lorsqu’il a atteint 0,277 / 0,364 / 0,474 et a réalisé en moyenne 16 circuits et 61 points produits.