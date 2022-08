Rapport : Les avantages des barrages doivent être remplacés avant la rupture

SPOKANE, Washington (AP) – Les avantages fournis par quatre barrages hydroélectriques géants sur la rivière Snake doivent être remplacés avant que les barrages ne puissent être rompus pour sauver les pistes de saumon en voie de disparition, selon un rapport final publié jeudi par le gouverneur de Washington Jay Inslee et Washington La sénatrice américaine Patty Murray.

Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l’électricité fiable et sans carbone générée par les barrages, conclut le rapport.

Si les quatre barrages de Snake River étaient finalement supprimés, ce serait le plus grand projet de ce type dans l’histoire des États-Unis. En 2012, le barrage d’Elwha sur la péninsule olympique de l’État de Washington a été enlevé pour restaurer l’habitat. À l’époque, le National Park Service a déclaré que l’élimination du barrage d’Elwha était le plus grand projet de ce type dans l’histoire des États-Unis.

Le Congrès décidera en fin de compte si les barrages appartenant au gouvernement fédéral seront supprimés et devra allouer des fonds pour les travaux.

La question n’est pas une question d’électricité contre le saumon, selon le rapport de jeudi.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un choix binaire simplifié à l’extrême, et c’est un choix que nous n’acceptons pas ou que nous ne considérons pas comme inévitable”, ont écrit Inslee et Murray.

Mais, “la science est claire que – spécifique à la rivière Lower Snake – la rupture des barrages apporterait le plus grand avantage au saumon”, indique le rapport.

Briser les barrages améliorerait considérablement la capacité du saumon et de la truite arc-en-ciel à nager de leurs frayères intérieures à l’océan Pacifique, où ils passent la majeure partie de leur vie, puis à retourner dans leurs frayères d’origine pour procréer et mourir, selon le rapport.

Outre l’électricité, les principaux avantages des barrages sont de rendre la rivière Snake navigable jusqu’à Lewiston, dans l’Idaho, permettant aux barges de transporter du blé et d’autres cultures vers les ports maritimes. L’élimination des barrages nécessiterait des améliorations du transport routier et ferroviaire pour déplacer les cultures, selon le rapport. Les barrages fournissent également de l’eau d’irrigation aux agriculteurs et des possibilités de loisirs aux habitants.

Un projet de rapport publié le 9 juin a conclu que les avantages procurés par les barrages coûteraient entre 10,3 et 27,2 milliards de dollars à remplacer.

Les barrages ont de nombreux partisans, dont deux membres du GOP du Congrès représentant l’est de l’État de Washington, où se trouvent les barrages. Les barrages sont également soutenus par des sociétés de barges, des agriculteurs et d’autres intérêts commerciaux.

Les représentants républicains américains Dan Newhouse et Cathy McMorris Rodgers ont récemment présenté un projet de loi pour protéger les barrages.

Mais le président de la nation Yakama a déclaré que les barrages devaient être brisés.

“Notre peuple est un peuple de saumon”, a déclaré le président du conseil tribal, Delano Saluskin, plus tôt cette année. « Lorsque le saumon prospère, nous prospérons ; mais quand ils souffrent, notre peuple souffre aussi.

En explorant le bassin du fleuve Columbia en 1805, Lewis et Clark ont ​​décrit des voies navigables si remplies de saumons qu’on pouvait presque les traverser à dos.

À la fin des années 1800, jusqu’à 16 millions de saumons et de truites arc-en-ciel retournaient chaque année dans le bassin du fleuve Columbia pour frayer. Au cours du siècle et demi suivant, la surpêche a réduit ce nombre. Au début des années 1950, un peu moins de 130 000 Chinook retournaient à la Snake River.

La construction du premier barrage sur la rivière inférieure, Ice Harbor, a commencé en 1955. Lower Monumental a suivi en 1969, Little Goose en 1970 et Lower Granite en 1975. Les barrages s’étendent de Pasco, Washington, à près de Pullman, Washington, et se tiennent entre le saumon migrateur et 5 500 miles (8 850 kilomètres) d’habitat de frai dans le centre de l’Idaho.

Les barrages ont des échelles à poissons, mais trop de saumons meurent en nageant à travers les barrages et à travers les réservoirs d’eau stagnante lors de leurs migrations.

En 1991, le saumon et la truite arc-en-ciel de la rivière Snake ont été répertoriés comme espèces en voie de disparition, nécessitant la production d’un plan de rétablissement fédéral. Au cours des trois décennies suivantes, des organisations environnementales ont poursuivi le gouvernement fédéral à six reprises, arguant que le plan de relance était inadéquat.

Le procès le plus récent, en 2016, a abouti à une étude de quatre ans sur l’impact environnemental des barrages. Bien qu’il ait constaté que la rupture des barrages serait l’action de rétablissement du saumon la plus efficace, les agences fédérales ont finalement décidé de ne pas le faire.

Le gouvernement américain a dépensé plus de 17 milliards de dollars pour tenter de récupérer le saumon de la rivière Snake, en améliorant les échelles à poissons et d’autres mesures, sans grand résultat. En 2017, le nombre de saumons quinnat retournant dans la rivière Snake est tombé en dessous de 10 000.

Les partisans du barrage attribuent la baisse des migrations de saumon à d’autres facteurs, tels que l’évolution des conditions océaniques.

Inslee et Murray ont déclaré qu’il existe “des domaines clairs d’accord commun”.

“Les gens de tous horizons partagent le désir de voir des progrès sur les problèmes sous-jacents et un soulagement de l’incertitude créée par les litiges”, indique le rapport.

Inslee et Murray ont déclaré qu’il est clair qu’avec suffisamment d’argent, il est possible de remplacer la plupart des services et avantages fournis par les barrages et d’atténuer la perte des autres.

Le gouvernement doit aller de l’avant pour fournir des remplacements pour les avantages des barrages “afin que la rupture des barrages de la rivière Lower Snake soit une voie qui puisse être envisagée de manière crédible par les décideurs à l’avenir”, indique le rapport.

À l’avenir, Inslee et Murray se sont engagés à :

—Agrandir considérablement l’habitat et le passage du saumon dans tout le bassin du fleuve Columbia et le Puget Sound.

—Améliorer le processus d’implantation nécessaire pour construire les ressources énergétiques propres nécessaires.

—Tirez parti des investissements réalisés dans la loi sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures de l’administration Biden et la loi sur la réduction de l’inflation pour soutenir le remplacement de l’énergie, l’amélioration des infrastructures, la récupération du saumon et la restauration de l’habitat.

Nicholas K. Geranios, The Associated Press