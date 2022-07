Rapport : Les autorités brésiliennes ferment les yeux sur la déforestation

RIO DE JANEIRO (AP) – Les criminels environnementaux en Amazonie brésilienne ont détruit des forêts publiques égales à la taille d’El Salvador au cours des six dernières années, mais la police fédérale – la version brésilienne du FBI – n’a mené que sept opérations visant à cette perte massive , selon une nouvelle étude.

La destruction a eu lieu dans des forêts étatiques et fédérales qui ne sont « pas attribuées », ce qui signifie qu’elles n’ont pas d’utilisation désignée comme le font les parcs nationaux et les territoires autochtones. Selon les données officielles, l’Amazonie brésilienne compte environ 580 000 kilomètres carrés (224 000 milles carrés) de forêts dans cette catégorie, soit une superficie presque de la taille de l’Ukraine.

Comme le Brésil a légalisé à plusieurs reprises de telles invasions, ces forêts publiques sont devenues la cible principale des criminels qui s’emparent illégalement des terres.

L’étude, de l’Institut Igarapé, un groupe de réflexion brésilien, a analysé 302 raids de crimes environnementaux menés par la police fédérale en Amazonie entre 2016 et 2021. Seuls 2 % visaient des personnes s’emparant illégalement de terres publiques non désignées.

Le rapport indique que le manque d’application provient probablement de la faible protection juridique de ces zones, en d’autres termes, du même problème qui attire l’activité illégale. Les écologistes pressent depuis longtemps le gouvernement fédéral de transformer ces forêts publiques non attribuées en zones protégées.

Depuis le retour du Brésil à un régime démocratique en 1985 après deux décennies de régime militaire, la plupart des gouvernements successifs ont pris des mesures pour étendre la protection juridique, et aujourd’hui, environ 47 % de l’Amazonie se trouve dans des zones protégées, selon les données officielles. Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, cependant, a déclaré à plusieurs reprises que le pays avait trop de zones protégées et a bloqué cette politique qui dure depuis des décennies.

En 2016, quelque 2240 kilomètres carrés (865 milles carrés) de terres publiques non attribuées ont été illégalement déboisées. L’année dernière, il a atteint presque le double de ce montant. Sur six ans, la perte accumulée a atteint quelque 18 500 kilomètres carrés (7 100 miles carrés), selon Amazon Environmental Research Institute, ou IPAM, sur la base de données officielles.

La déforestation se fait de plus en plus sentir sur ces terres en particulier. En 2016, elles représentaient 31 % de toutes les forêts abattues illégalement. L’an dernier, ils ont atteint 36 %.

Près de la moitié de la pollution climatique du Brésil provient de la déforestation, selon une étude annuelle du réseau brésilien à but non lucratif Climate Observatory. La destruction est si vaste que l’Amazonie orientale a cessé d’être un puits de carbone, ou absorbeur, pour la Terre et s’est transformée en une source de carbone, selon une étude publiée en 2021 dans la revue Nature.

Igarape divise la criminalité environnementale en Amazonie en quatre principales activités illicites ou entachées : vol de terres publiques ; connexion illégale; exploitation minière illégale; et la déforestation liée à l’agriculture et à l’élevage bovin.

Les opérations de répression ont été réparties sur de nombreux sites, 846, car la plupart ont enquêté en profondeur sur les chaînes d’approvisionnement illégales. Près de la moitié se trouvaient dans des zones protégées, comme le territoire indigène Yanomami, qui, malgré une présence policière plus importante, subit une invasion croissante par des milliers de chercheurs d’or illégaux.

L’étude d’Igarape a également souligné un vaste « écosystème régional de la criminalité », puisque les opérations de police ont eu lieu dans 24 des 27 États du Brésil plus 8 villes des pays voisins. “La criminalité environnementale découle d’économies illicites qui accèdent aux marchés de consommation et au financement en dehors de l’Amazonie”, indique le rapport.

La police fédérale n’a pas répondu à un e-mail de l’Associated Press sollicitant des commentaires sur sa stratégie en Amazonie.

