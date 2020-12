L’ambassade des États-Unis à La Havane, Cuba, en 2017. | Yamil Lage / AFP / Getty Images

Les experts offrent plus de clarté sur ce qui pourrait être derrière les symptômes du «syndrome de La Havane».

Un nouveau rapport de l’Académie nationale des sciences a révélé que l’énergie radiofréquence «dirigée» était l’explication la plus plausible des symptômes neurologiques mystérieux et débilitants ressentis par des dizaines de diplomates et d’agents du renseignement américains à Cuba, en Chine et dans d’autres pays à partir de la fin de 2016. .

Le rapport commandé par le Département d’État, examiné par un certain nombre de journalistes – notamment à NBC News et au New York Times – ne parvient pas à des conclusions définitives sur les origines et la nature de l’affliction souvent qualifiée de «syndrome de La Havane», mais son récit donne du poids aux théories selon lesquelles les maladies sont le résultat d’attaques délibérées – que certains membres de la communauté du renseignement soupçonnent d’avoir été perpétrées par la Russie.

Les symptômes subis par les personnes atteintes du syndrome de La Havane varient, mais dans les cas signalés, beaucoup ont eu des nausées, des maux de tête, des étourdissements et une perte d’audition. Ces maladies étaient parfois si graves et persistantes qu’elles ont poussé les fonctionnaires à prendre leur retraite prématurément.

Comme l’explique le New York Times, le langage du rapport suggère qu’une attaque intentionnelle était derrière les symptômes étranges, et qu’ils ont été causés par l’énergie de radiofréquence – une sorte de rayonnement qui inclut les micro-ondes – car il décrit les attaques comme «dirigées» et « Pulsé. » Cependant, le rapport indique que l’Académie nationale des sciences «ne peut pas exclure d’autres mécanismes possibles et considère qu’il est probable qu’une multiplicité de facteurs explique certains cas et les différences entre d’autres».

Le rapport conclut que «le plus gros problème est la préparation aux menaces nouvelles et inconnues qui pourraient compromettre la santé et la sécurité des diplomates américains en service à l’étranger», et note que les futurs cas pourraient être «encore plus difficiles à reconnaître rapidement», du moins en partie parce que les attaques pourraient être plus espacées ou utilisées de manière plus ciblée.

«Ces blessures ont tourmenté les personnes touchées. Leurs maladies et leurs souffrances sont réelles et exigent une action du Congrès, » tweeté La sénatrice Jeanne Shaheen (D-NH), qui a mené avec succès des appels pour que le rapport complet soit remis au Congrès pour examen. «Pour commencer, la commission des relations étrangères du Sénat devrait tenir une audition sur cette question dès que possible afin que nous puissions entendre le secrétaire [of State Mike] Pompeo directement sur ce qui est fait pour découvrir la source de ces attaques et protéger nos fonctionnaires.

Les spéculations sur le syndrome de La Havane se poursuivent depuis des années

À partir de Cuba en novembre 2016, plus d’une douzaine de diplomates américains ont déclaré se sentir malades avec des symptômes mystérieux et graves comme une perte d’audition et une perte d’équilibre. Peu de temps après, les experts ont commencé à supposer qu’ils avaient peut-être été attaqués par une arme sonique utilisée par les services de renseignement cubains.

Des ensembles similaires de symptômes sont également apparus dans d’autres endroits. Les Américains du consulat américain à Guangzhou, en Chine, ont développé des symptômes du syndrome de La Havane en 2017. Comme l’ont rapporté GQ et le New York Times, l’année dernière, un certain nombre de nouveaux incidents ont été signalés par des agents de la CIA en Europe et en Asie.

La chronologie des incidents, l’explication plausible des armes à micro-ondes et les endroits spécifiques où ils se sont produits ont soulevé la question de savoir si la Russie est derrière eux.

En 2018, des responsables américains du renseignement ont décrit la Russie comme le principal suspect derrière ce qu’ils croyaient être des attaques à Cuba et en Chine. La Russie a nié toute implication. NBC News rapporte que, maintenant ou alors, aucune information concluante n’a fait ressortir cette explication. Cependant, le Times note qu’un certain nombre d’experts russes de la CIA estiment que toutes les preuves indiquent que le pays est à l’origine des maladies.

Pourtant, les preuves concrètes restent insaisissables; Pour compiler le nouveau rapport, les experts ont évalué la plausibilité des diverses explications, en utilisant des preuves limitées et des conjectures éclairées basées sur l’expertise.

Et comme le rapporte le Times, ces experts et d’autres spécialistes de la sécurité nationale ont souligné que la Russie, ainsi que l’ex-Union soviétique, ont l’habitude de travailler avec des armes à micro-ondes et de les utiliser contre les États-Unis:

le [National Academy of Sciences] Le rapport ne désigne pas un auteur, bien qu’il mentionne «d’importantes recherches en Russie / URSS» sur la technologie des radiofréquences pulsées, ainsi que sur l’exposition du personnel militaire des pays communistes eurasiens aux radiations micro-ondes. L’Union soviétique a bombardé l’ambassade américaine à Moscou avec des micro-ondes dans les années 70 et 80. Dans un document de 2014, l’Agence de sécurité nationale a discuté d’une arme à micro-ondes utilisée par un pays hostile, qui, selon des sources proches du document, était la Russie.

NBC News rapporte qu’une source a déclaré que la CIA avait utilisé les données de localisation des téléphones portables pour déterminer que certains agents des services de renseignement russes impliqués dans des programmes d’armes à micro-ondes étaient présents dans les villes au moment où les agents de la CIA commençaient à souffrir des symptômes du syndrome de La Havane.

Certains membres du personnel américain souffrant du syndrome de La Havane ont fait état de colère et de frustration, affirmant que leur propre gouvernement avait fait bien trop peu pour répondre à leurs besoins en matière de soins de santé et pour enquêter sur les origines de leurs problèmes de santé.

Par exemple, Marc Polymeropoulos, un ancien agent secret de la CIA qui a été frappé par des symptômes correspondant au syndrome de La Havane à Moscou en 2017, a déclaré que la CIA n’avait pas pris suffisamment soin de lui et d’autres officiers blessés de la CIA.

«Il leur incombe de fournir l’aide médicale dont nous avons besoin, ce qui ne signifie pas que nous sommes tous en train d’inventer», a-t-il déclaré à GQ. «Je veux que l’Agence traite cela comme une blessure de combat.»

Mark Lenzi, un agent diplomatique de la sécurité qui a montré des symptômes en Chine, a déclaré au Times qu’il pensait que l’administration Trump avait négligé «des faits scientifiques et médicaux gênants» dans son évaluation de la situation.

Pour les défenseurs de ces fonctionnaires, il y a maintenant l’espoir que le nouveau rapport, qui fournit l’estimation la plus claire de ce qui a pu arriver jusqu’à présent, pourrait entraîner une pression accrue sur les agences pour qu’elles s’occupent plus attentivement de leur personnel blessé. Et cela est considéré comme un premier pas important vers la résolution du mystère de ce qui est arrivé à ces officiels une fois pour toutes.