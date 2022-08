Rapport : les applications populaires de suivi des règles partagent des données avec des tiers

Les applications de suivi des règles les plus populaires partagent des données avec des tiers, selon un rapport par l’Organisation britannique pour l’examen des applications de soins et de santé (ORCHA).

Le rapport a analysé 25 applications de suivi populaires conçues par 24 développeurs différents. Il a constaté que 84 % d’entre eux partageaient des données en dehors du système du développeur avec un tiers et qu’une seule application stockait des données uniquement sur l’appareil.

Parmi les applications qui partageaient des informations, 68 % ont déclaré le faire à des fins de marketing, tandis que 64 % ont cité des obligations légales, 40 % ont déclaré partager des données à des fins de recherche et 40 % ont déclaré utiliser les données pour améliorer leurs services.

Le rapport ORCHA a également noté que de nombreuses applications qui partageaient des données intégraient des informations sur le consentement de l’utilisateur dans les termes et conditions. Sur les 21 applications qui partageaient des données avec des tiers, neuf regroupaient le consentement dans les conditions générales, tandis que onze autres mettaient un certain contrôle de l’utilisateur dans l’application et d’autres dans les conditions générales.

Une seule application a répertorié le consentement de l’utilisateur pour le partage de ses données dans l’application elle-même, ce qui, selon ORCHA, est une pratique précieuse, car la plupart des gens ne liront pas l’intégralité des termes et conditions.

“Il serait préférable pour une application d’avoir une page de “consentement” facilement accessible depuis le menu principal. Chaque autorisation individuelle pourrait alors être cochée ou décochée à tout moment. Ainsi, un utilisateur souhaitant garantir la confidentialité pourrait facilement changer d’avis. et décochez l’autorisation de partager avec des tiers”, a déclaré Tim Andrews, COO d’ORCHA, dans un communiqué.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

À la suite de la décision de la Cour suprême qui a annulé Roe c.Wade fin juin, les applications de suivi des règles sont devenues un sujet de préoccupation pour les défenseurs de la vie privée. Certaines applications comme Clue et Briller ont publié des déclarations sur leurs politiques de confidentialité, tandis que Flo a lancé un “mode anonyme” qui permet aux utilisateurs d’accéder à l’application sans e-mail personnel, nom et identifiants techniques.

Mais certains experts en confidentialité affirment que les applications de suivi des règles ne sont qu’une pièce du puzzle de la confidentialité, car il y a autre preuve numérique qui pourraient connecter les utilisateurs aux avortements, comme les messages texte ou les données de localisation.

“Les applications de suivi des règles ont fait l’objet d’une attention particulière pour des raisons alarmantes – mais elles ne sont probablement que la pointe de l’iceberg en matière de sécurité des données”, a déclaré Fatima Ahmed, responsable clinique d’ORCHA pour la maternité et la santé des femmes, dans un communiqué. “Et même les développeurs d’applications qui promettent de cesser de partager des noms et des adresses, par exemple, doivent savoir que les personnes peuvent être identifiées par une adresse IP.”