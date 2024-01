Rapport: l’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni, rencontrera le propriétaire Jeffrey Lurie mercredi

Le monde du football surveille de près deux équipes de la NFC Est depuis que les deux ont fait de vilaines sorties des séries éliminatoires lors de la ronde des wild-cards. Mercredi, l’un d’entre eux pourrait apporter des éclaircissements.

Par l’intermédiaire de Jeff McLane du Enquêteur de Philadelphieentraîneur des Eagles Nick Sirianni se réunira mercredi avec le propriétaire Jeffrey Lurie et le directeur général Howie Roseman.

Il s’agit d’une réunion de routine, qui suivra les entretiens de sortie avec les joueurs et les réunions avec les entraîneurs. Les circonstances sont tout sauf routinières.

Comme le note McLane, si Sirianni reste, il y aura des changements majeurs dans l’équipe d’entraîneurs, éventuellement avec de nouveaux coordinateurs défensifs et offensifs pour 2024. Il est également possible que Sirianni soit parti.

McLane a expliqué qu’il y a trois ans, Lure avait participé à son entretien avec l’ancien entraîneur Doug Pederson dans l’espoir de le garder. Lurie, cependant, n’était pas satisfait des candidats proposés pour les postes de coordonnateur. Une « impasse » a été atteinte et Pederson a été renvoyé.

Selon McLane, les premières indications indiquent que Lurie n’a pris aucune décision finale concernant l’avenir de Sirianni.

Oui, Sirianni a mené les Eagles aux séries éliminatoires à chacune de ses trois années de travail. L’année dernière, les Eagles sont allés au Super Bowl. À première vue, il semble étrange que Sirianni soit en difficulté.

L’ampleur de l’effondrement de fin de saison est cependant indéniable. Après un départ de 10-1, les Eagles se sont heurtés à un score de 42-19 à domicile contre les 49ers et ne se sont jamais remis. Rien de ce que Sirianni a essayé de redresser le navire n’a fonctionné, et les Eagles ont fait une sortie lente et décevante des séries éliminatoires, perdant 32-9 contre les Buccaneers.

Il existe un précédent pour un changement majeur. Il y a neuf ans, John Elway, alors directeur général des Broncos, a licencié l’entraîneur John Fox un an après que Denver ait atteint le Super Bowl, et malgré quatre apparitions en séries éliminatoires au cours des quatre années de travail de Fox. Elway était déçu que l’équipe n’ait pas quitté les séries éliminatoires « en hurlant » après une défaite surprise contre les Colts en ronde de division, à domicile.

L’année suivante, avec le nouvel entraîneur Gary Kubiak, les Broncos remportent le Super Bowl.

Pour Lurie, la question pourrait être de savoir s’il pense réussir à recruter un meilleur entraîneur pour reprendre une équipe talentueuse qui s’est soudainement et dramatiquement perdue. Même sans une conviction claire qu’une mise à niveau peut être embauchée, Lurie voudra sûrement un plan concret de Sirianni concernant une solution aux différents problèmes.

Une expression vague et générale de «confiance» qu’il peut le faire ne sera probablement pas suffisant. Lurie voudra savoir ce que Sirianni propose avec spécificité, et Lurie devra penser que cela reflète une conscience des problèmes et une voie pour les résoudre rapidement. Sinon, cela pourrait être à plus tard pour Sirianni.