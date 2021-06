Rapport : L’effondrement d’un immeuble dans le nord de l’Egypte tue 5 femmes

On ne savait pas non plus dans l’immédiat ce qui avait causé l’effondrement, mais de tels incidents sont courants en Égypte, où les constructions de mauvaise qualité sont répandues dans les bidonvilles, les quartiers pauvres des villes et les zones rurales. En mars, un immeuble s’est effondré au Caire, tuant au moins 25 personnes.