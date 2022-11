Rapport: L’échec de la réparation de l’accélérateur a conduit au crash d’un avion en Indonésie

Les enquêteurs du Comité national de la sécurité des transports ont déclaré dans leur rapport final que le dossier de maintenance du jet de Sriwijaya Air montrait que le problème avec l’accélérateur automatique avait été signalé par les pilotes 65 fois depuis 2013 et n’était toujours pas résolu lorsque l’avion de 26 ans a plongé dans la mer de Java. après avoir décollé de Jakarta le 9 janvier 2021.

JAKARTA, Indonésie – Les enquêteurs de l’aviation indonésienne ont conclu jeudi qu’un échec de près de dix ans à réparer correctement une manette des gaz automatique défectueuse, la dépendance excessive des pilotes à l’égard du système d’automatisation de l’avion et une formation inadéquate ont contribué à l’accident d’un Boeing 737-500 l’année dernière qui a tué 62 personnes.

Le pilote s’est battu pour faire monter l’avion, mais “n’a pas été en mesure de se remettre de la situation”, et l’avion a roulé sur le côté gauche, selon le rapport.

Une minute plus tard, l’enregistreur de données de vol a montré que la manette des gaz automatique avait été désengagée lorsque l’avion a piqué du nez. L’enregistreur a arrêté d’enregistrer quelques secondes plus tard.

La manette des gaz automatique peut être utilisée par les pilotes pour régler automatiquement la vitesse, réduisant ainsi leur charge de travail et l’usure des moteurs. Les mouvements de l’accélérateur automatique sont liés à 13 autres composants de l’avion, selon le rapport.

Utomo a déclaré qu’une formation inadéquate “a contribué à l’incapacité du pilote à prévenir et à se remettre de la condition”.

Utomo a déclaré que l’enregistreur de données vocales ne fonctionnait que sur un seul canal audio et qu’un autre canal censé enregistrer toutes les voix dans le cockpit était rempli d’un bourdonnement inconnu qui empêchait les enquêteurs d’analyser pleinement la coordination entre les deux pilotes.

Les enquêteurs ont travaillé avec Boeing et le constructeur de moteurs General Electric pour examiner les informations de l’enregistreur de données de vol. Une équipe du US National Transportation Safety Board et de la Federal Aviation Administration s’est également jointe à l’enquête.