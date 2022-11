Rapport: L’échec de la réparation de l’accélérateur a conduit au crash d’un avion en Indonésie

JAKARTA, Indonésie (AP) – Les enquêteurs de l’aviation indonésienne ont conclu jeudi qu’un échec de près de dix ans à réparer correctement une manette des gaz automatique défectueuse, la dépendance excessive des pilotes à l’égard du système d’automatisation de l’avion et une formation inadéquate ont contribué au crash d’un Boeing 737-500 dernier année qui a tué 62 personnes.

Les enquêteurs du Comité national de la sécurité des transports ont déclaré dans leur rapport final que le dossier de maintenance du jet de Sriwijaya Air montrait que le problème avec l’accélérateur automatique avait été signalé par les pilotes 65 fois depuis 2013 et n’était toujours pas résolu lorsque l’avion de 26 ans a plongé dans la mer de Java. après avoir décollé de Jakarta le 9 janvier 2021.

L’enquêteur principal Nurcahyo Utomo a déclaré lors d’une conférence de presse que la dernière conversation des pilotes avec le contrôle de la circulation aérienne avait eu lieu environ 4 minutes après le décollage, lorsqu’ils ont répondu à une instruction de monter à 13 000 pieds. L’enregistreur de données de vol de l’avion a montré qu’il avait atteint une altitude de 10 900 pieds, puis a commencé à décliner, a déclaré Utomo.

Il a déclaré que l’avion nécessitait moins de poussée du moteur à l’approche de son altitude cible, mais que la manette des gaz automatique n’était pas en mesure de réduire la puissance du moteur droit en raison de la friction dans le système mécanique.

L’accélérateur automatique a tenté de compenser en réduisant davantage la puissance du moteur gauche, réduisant sa puissance à 34%. La puissance du moteur droit est restée à son réglage de montée, soit environ 92%, ce qui a entraîné une poussée fortement inégale, selon le rapport.

Le pilote s’est battu pour faire monter l’avion, mais “n’a pas été en mesure de se remettre de la situation”, et l’avion a roulé sur le côté gauche, selon le rapport.

Une minute plus tard, l’enregistreur de données de vol a montré que la manette des gaz automatique avait été désengagée lorsque l’avion a piqué du nez. L’enregistreur a arrêté d’enregistrer quelques secondes plus tard.

La manette des gaz automatique peut être utilisée par les pilotes pour régler automatiquement la vitesse, réduisant ainsi leur charge de travail et l’usure des moteurs. Les mouvements de l’accélérateur automatique sont liés à 13 autres composants de l’avion, selon le rapport.

De nombreux problèmes ayant conduit à l’accident ont été révélés dans un rapport préliminaire publié par les autorités indonésiennes l’année dernière. Le rapport final publié jeudi a fourni de nouveaux détails sur la réponse des pilotes.

Utomo a déclaré qu’une formation inadéquate “a contribué à l’incapacité du pilote à prévenir et à se remettre de la condition”.

La dépendance excessive des pilotes à l’égard du système d’automatisation de l’avion peut avoir entraîné une surveillance inadéquate dans le cockpit, de sorte que l’écart de vol n’a pas été immédiatement remarqué, selon le rapport.

Utomo a déclaré que l’enregistreur de données vocales ne fonctionnait que sur un seul canal audio et qu’un autre canal censé enregistrer toutes les voix dans le cockpit était rempli d’un bourdonnement inconnu qui empêchait les enquêteurs d’analyser pleinement la coordination entre les deux pilotes.

Le rapport a conclu que les tentatives répétées de réparation de l’accélérateur automatique au fil des ans avaient échoué parce qu’elles n’avaient pas correctement résolu le problème mécanique.

Les enquêteurs ont travaillé avec Boeing et le constructeur de moteurs General Electric pour examiner les informations de l’enregistreur de données de vol. Une équipe du US National Transportation Safety Board et de la Federal Aviation Administration s’est également jointe à l’enquête.

L’avion était hors service depuis près de neuf mois en raison des réductions de vols causées par la pandémie de coronavirus. Les régulateurs et la compagnie aérienne ont déclaré avoir subi des inspections avant de reprendre les vols commerciaux en décembre 2020.

La catastrophe a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité dans l’industrie aéronautique indonésienne, qui s’est développée rapidement après l’ouverture de l’économie du pays après la chute du dictateur Suharto à la fin des années 1990. Les États-Unis ont interdit aux compagnies aériennes indonésiennes d’y opérer en 2007, mais ont levé la mesure en 2016, citant des améliorations dans la conformité aux normes internationales de l’aviation. L’Union européenne a levé une interdiction similaire en 2018.

Sriwijaya Air, une compagnie aérienne nationale indonésienne fondée en 2003, n’a connu que des incidents de sécurité mineurs dans le passé, bien qu’un agriculteur ait été tué en 2008 lorsqu’un avion a quitté la piste lors de son atterrissage en raison d’un problème hydraulique.

En 2018, un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air s’est écrasé, tuant 189 personnes. Un système de contrôle de vol automatisé a joué un rôle dans cet accident, mais le jet de Sriwijaya Air n’avait pas ce système à bord.

Niniek Karmini, Associated Press