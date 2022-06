Rapport: le Sénat de Porto Rico a fait des achats «extravagants»

SAN JUAN, Porto Rico – Le bureau du contrôleur de Porto Rico a publié mercredi un rapport indiquant que le Sénat de l’île avait effectué pour près de 30 000 dollars d’achats « extravagants, excessifs et inutiles » de 2013 à 2020.

Le rapport intervient alors que le territoire américain tente de sortir de la plus grande faillite municipale de l’histoire des États-Unis et reste sous l’œil d’un conseil de contrôle fédéral supervisant les finances de l’île. Porto Rico a déclaré en 2015 qu’il était incapable de payer sa dette publique de plus de 70 milliards de dollars.