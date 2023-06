Rapport : Le recensement américain de 2020 a aidé à orienter la distribution de 2 800 milliards de dollars de dépenses publiques annuelles

Le décompte de chaque résident américain en 2020 a aidé à orienter la répartition de 2,8 billions de dollars de dépenses fédérales annuelles, soulignant l’importance de participer au recensement une fois par décennie, selon un nouveau rapport publié mercredi par le US Census Bureau.

Selon le rapport, 353 programmes d’aide fédéraux ont utilisé les données du Census Bureau en 2021 pour orienter l’allocation du financement fédéral, contre 316 programmes représentant 1,5 billion de dollars en 2017 lorsqu’une étude similaire a été mise à jour.

Le financement fédéral est distribué aux gouvernements des États et locaux, aux organisations à but non lucratif, aux entreprises et aux ménages. En 2021, il a aidé à payer les soins de santé, l’éducation, les programmes de repas scolaires, l’aide COVID-19, la garde d’enfants, les programmes d’aide alimentaire et la construction d’autoroutes, entre autres.

Le Census Bureau, qui effectue les recensements américains tous les 10 ans, ne détermine pas comment le financement fédéral est distribué.

L’augmentation du financement fédéral sur quatre ans est due aux dépenses de secours COVID-19, ainsi qu’à l’augmentation des paiements pour Medicare – qui fournit une assurance maladie fédérale aux personnes âgées de 65 ans et plus – alors que de plus en plus de baby-boomers aux États-Unis sont devenus des personnes âgées, a déclaré Allison Plyer, démographe en chef au Data Center de la Nouvelle-Orléans.

« Le Congrès a décidé que le financement fédéral devrait être distribué sur la base de données », a déclaré Plyer.

L’ampleur des programmes et les sommes d’argent en jeu montrent comment certaines collectivités peuvent manquer des possibilités de financement si elles ne sont pas comptées. Le recensement de 2020 a été parmi les plus difficiles de mémoire récente en raison des obstacles posés par la propagation du COVID-19, qui aux États-Unis a coïncidé avec le décompte des personnes.

Les ouragans le long de la côte du Golfe, les incendies de forêt dans l’Ouest et les efforts infructueux de l’administration Trump pour ajouter une question sur la citoyenneté au questionnaire du recensement, qui, selon les critiques, pourraient avoir effrayé les immigrants et d’autres, ont ajouté aux difficultés.

Les résidents noirs, hispaniques et amérindiens ont été manqués à des taux plus élevés lors du recensement de 2020 que lors du recensement de 2010, avec un sous-dénombrement de 3,3% pour la population noire, près de 5% pour les hispaniques et 5,6% pour les Indiens d’Amérique et les autochtones de l’Alaska vivant sur Réservations.

De plus, six États avaient des sous-dénombrements : l’Arkansas, la Floride, l’Illinois, le Mississippi, le Tennessee et le Texas.

Dans un effort pour s’assurer que les communautés obtiennent leur juste part d’argent malgré les sous-dénombrements, le Bureau du recensement a incorporé d’autres sources de données, en plus des chiffres du recensement de 2020, pour calculer les estimations de la population qui sont mises à jour chaque année entre les recensements et également utilisées. pour avoir aidé à déterminer le financement fédéral.

En plus d’aider à guider la répartition du financement fédéral, les chiffres du recensement déterminent le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtient et sont utilisés pour redessiner les districts politiques.

___

Suivez Mike Schneider sur Twitter à @MikeSchneiderAP

Mike Schneider, l’Associated Press