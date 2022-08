Rapport: le PDG de Celsius suspecté de contrôler le système commercial de Crypto Company et d’avoir placé de mauvais paris

Selon un récent rapport révélé mardi, le fondateur et PDG israélo-américain de Celsius Network, Alex Mashinsky, était responsable de la stratégie commerciale de l’entreprise. Le rapport, citant plusieurs personnes à la maison avec l’affaire, a affirmé que Mashinsky avait vendu des millions de dollars de bitcoins en prévision d’acheter des bitcoins à bas prix. Sauf lorsque le directeur général aurait placé ce pari, les marchés du bitcoin ont suivi la tendance alternative et, par conséquent, la meilleure qualité de crypto a accumulé des gains.

Des personnes connues de la situation Celsius disent que Mashinsky échangeait de «mauvaises informations»

Mardi, le Financial Times (FT) a rendu compte de l’uranologue prêteur de crypto en difficulté et en faillite et donc du directeur général de la société. Le rapport de FT citant des personnes à la maison avec des problèmes a expliqué que des mois avant que la société ne dépose une demande de mise en faillite, Mashinsky “a pris la gestion de la stratégie commerciale de Celsius”. Apparemment, le fondateur et PDG de Celsius a créé une variété de paris malsains avec des sommes géantes de bitcoin (BTC) et des actifs alternatifs.

“Il ordonnait aux commerçants d’échanger massivement le livre contre les mauvaises nouvelles”, l’une des personnes citées dans le rapport susmentionné. “Il traînait de gros morceaux de bitcoin”, l’accessoire de fourniture anonyme. Cependant, une autre unité linéaire de personne citée dans le rapport, explique que le point de vue du PDG de l’uranologue pourrait être mentionné à haute voix, mais la personne a insisté “[Mashinsky] ne dirigeait pas la table de commerce.

Malgré l’opinion contraire de l’individu, des personnes à la maison avec le sujet parlant sous l’obscurité, ont déclaré à l’unité linéaire que Mashinsky s’était « affronté » à plusieurs reprises avec l’ancienne fédération de l’entreprise. Les tensions suscitées par Mashinsky se seraient soi-disant impliqués dans des métiers Celsius spécifiques. “Il avait une forte conviction que le marché pourrait se déplacer vers le sud aussi malsain”, a révélé une autre source anonyme susmentionnée dans le rapport le 16 août. “Il souhaitait que les États-Unis commencent à réduire les risques, mais l’uranologue pourrait le faire”, a ajouté la personne.

Les accusations concernant Mashinsky suivent les clients de la société de prêt de crypto écrivant des lettres au tribunal des faillites et implorant les autorités de récupérer leurs fonds. Les clients ont expliqué qu’ils avaient été touchés par des difficultés financières au-dessus de Celsius en raison du gel de leurs fonds et ont déclaré qu’il était urgent de récupérer leurs fonds. par exemple, Brandon Lawrence, client de Celsius, a écrit :

Je fais partie des gars insuffisants… c’était mon pécule. actuellement, une fois que je visite le travail, je bois de l’eau et je mange tous les restes que je remarquerai pour le déjeuner… je suis en profonde dépression et je ne sais pas si je vais m’en sortir.

De plus, il y a cinq jours, un promoteur de Ripple Labs s’est entretenu avec Reuters et a expliqué que la société de grand livre distribué Ripple était “intéressée à en savoir plus sur l’uranologue et ses actifs”. Celsius fait partie d’une gamme démesurée d’entreprises de cryptographie compliquées en 2022, Voyager Digital, Babel Finance, Three Arrows Capital (3AC), Hodlnaut et Vauld ont toutes connu des difficultés financières cette année. La plupart de ces entreprises ont demandé des facilités aux régulateurs monétaires ou aux tribunaux afin de remédier aux insolvabilités.

Le rapport de poste: le PDG de Celsius suspecté de contrôler le système de négociation de Crypto Company et de placer de mauvais paris est apparu pour la première fois sur BTC Wires.