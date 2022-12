Rapport : Le meurtre d’un journaliste pakistanais au Kenya est “prévu”

Pendant ce temps, la police d’Islamabad a accusé deux hommes d’affaires pakistanais vivant au Kenya qui avaient hébergé Arshad Sharif dans ce pays africain d’être impliqués dans son assassinat. Le rapport n’a fourni aucune preuve de ses affirmations et il n’y a eu aucun commentaire immédiat du Kenya.

ISLAMABAD – Le meurtre au Kenya d’un journaliste pakistanais au franc-parler était un “assassinat planifié”, a déclaré une équipe d’enquêteurs pakistanais dans un rapport publié mercredi, des semaines après que le meurtre mystérieux a déclenché des condamnations et des appels à une enquête indépendante.

Il a été tué le 23 octobre, lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait a accéléré et a traversé un poste de contrôle à l’extérieur de la capitale kenyane et que la police a ouvert le feu. La police de Nairobi a par la suite exprimé ses regrets pour l’incident, affirmant qu’il s’agissait d’un cas d'”erreur d’identité” lors de la recherche d’une voiture similaire impliquée dans une affaire d’enlèvement d’enfant.

La nouvelle du meurtre a secoué le Pakistan et quelques jours plus tard, des milliers de personnes sont venues assister aux funérailles de Sharif alors que la nation était en deuil.

L’organisme international de surveillance des médias Reporters sans frontières a exigé une enquête indépendante. Le Premier ministre pakistanais a annoncé une enquête et promis que les conclusions du gouvernement seraient partagées avec le public. Les journalistes militaires et pakistanais ont également exigé une enquête, tout comme la veuve de Sharif, Javeria Siddique, sa mère Riffat Ara Alvi et d’autres membres de la famille.