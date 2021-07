Rapport : le marché mondial des PC augmente de 13% au deuxième trimestre 2021, Lenovo et HP occupent les deux premières places

Un nouveau rapport de recherche de Canalys a analysé les ventes mondiales de PC pour le deuxième trimestre 2021. Cette classe d’appareils comprend les ordinateurs de bureau tels que les tout-en-un, les tours, les ordinateurs portables et les Chromebooks (en tant que sous-ensemble d’ordinateurs portables).

La demande reste élevée, en particulier en raison d’un segment commercial fort, alors que l’urgence pour les consommateurs de mettre la main sur les PC due à la pandémie commence à s’estomper. Les problèmes d’approvisionnement en composants restent un problème pour l’industrie, mais l’ampleur des pénuries et des arriérés diminue.

Le marché global des PC a augmenté de 13% en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2021, totalisant environ 82,3 millions d’unités expédiées. Lenovo a dominé le trimestre, expédiant 20 millions d’unités ce trimestre contre 17,4 millions au trimestre précédent, avec une croissance de 14,7% en glissement annuel et s’est retrouvé avec une part de marché de 24,3%. HP est deuxième avec 22,6 % de part de marché, vendant environ 18,6 millions d’unités et affichant une croissance de seulement 2,8 % en glissement annuel.

Dell prend la troisième place avec 17 % de parts de marché et 13,9 millions d’unités expédiées. Apple se classe quatrième du segment, avec 7,8% de part de marché et environ 6,4 millions d’unités. Acer arrive juste après Apple avec 7,3 % de part de marché et les OEM restants représentaient 21 % de toutes les parts de marché, totalisant 17,3 millions d’unités.

L’augmentation est principalement due aux canaux de vente commerciaux créés par les entreprises en reprise. Pour l’avenir, l’industrie peut s’attendre à ce que les ventes aux consommateurs ralentissent tandis que les ventes commerciales augmentent. Dans le même temps, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, tout en affectant la production, ont allégé les délais de livraison des composants.

Le marché des PC devrait enregistrer de fortes ventes l’année prochaine alors que les ordinateurs M1 d’Apple continuent de s’infiltrer sur le marché. Les nouvelles mises à jour pour ChromeOS, macOS et Windows 11 devraient continuer à stimuler les ventes sur le segment.

La source