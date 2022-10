Rapport: le législateur “s’est livré à un comportement abusif et intimidant”

OLYMPIA, Washington (AP) – Une enquête sur la conduite en milieu de travail publiée cette semaine a révélé que la représentante Melanie Morgan «s’était livrée à un comportement abusif et intimidant» et avait pris des mesures de représailles contre un analyste des politiques travaillant pour le groupe de travail sur l’équité sociale dans le cannabis sur lequel le démocrate législateur a servi de président.

Un rapport de 21 pages rédigé par un enquêteur du cabinet d’avocats basé à Seattle Williams Kastner a été envoyé au greffier en chef de la Chambre Bernard Dean le mois dernier et a été publié par Dean lundi soir. À partir de la mi-janvier, un enquêteur a parlé avec plusieurs personnes, qui ne sont pas nommées, d’allégations de “conduite inappropriée et non professionnelle” à partir d’une réunion le 19 octobre 2021.

La conduite alléguée comprenait des interactions hostiles et irrespectueuses lors de réunions et à d’autres occasions, et des plaintes de représailles présumées déposées par Morgan contre l’employé liées à la performance au travail après que des plaintes ont été déposées concernant le comportement de Morgan. Le rapport indiquait également que Morgan avait suggéré qu’à moins que la personne ne soit retirée du groupe de travail, elle démissionnerait.

Dean a déclaré que l’avocat de Morgan avait déposé un recours officiel auprès du comité du règlement exécutif de la Chambre. L’avocat n’a pas répondu aux demandes de commentaires par courrier électronique ou par téléphone. Mais dans l’appel déposé dimanche, l’avocat Edward Younglove III a critiqué à la fois le contenu du rapport et la décision de la Chambre de le rendre public, affirmant que cela nie à Morgan “une procédure régulière et une équité fondamentale”.

“En appel, il sera démontré que ce rapport d’enquête était basé sur des ouï-dire et sur les opinions, hypothèses et perceptions de diverses personnes plutôt que sur des preuves factuelles compétentes”, a-t-il écrit.

La présidente de la Chambre, Laurie Jinkins, a déclaré dans un e-mail qu’aucune mesure ne serait prise par le House Democratic Caucus tant que l’appel ne serait pas terminé.

Le groupe de travail – créé par la législature de 2020 – est chargé de faire des recommandations à la Régie des alcools et du cannabis pour établir un programme d’équité sociale lié aux licences de vente au détail de cannabis. Le groupe de travail conseille également le gouverneur et la législature sur les politiques «qui faciliteront l’équité sociale dans l’industrie du cannabis» et il doit soumettre un rapport final à la législature et au gouverneur Jay Inslee d’ici le 9 décembre. Le comité compte plus de 20 membres. , y compris les législateurs, les groupes d’intérêt et les titulaires de licence.

Morgan, de Parkland, a démissionné du groupe de travail il y a des mois, selon Jinkins. Selon les ordres du jour des réunions publiés, elle était présente pour la dernière fois le 28 juin.

Dans une interview avec l’enquêteur plus tôt cette année, Morgan a déclaré qu’elle n’était pas en colère, n’avait pas élevé la voix ni utilisé un ton condescendant lorsqu’elle parlait avec l’employé du groupe de travail.

“Elle a déclaré qu’elle n’utilisait pas de ton condescendant lorsqu’elle s’adressait aux gens”, indique le rapport.

Le rapport note que la Chambre a une politique de “lieu de travail respectueux” qui interdit les comportements abusifs et l’intimidation ainsi que les représailles, “comme l’ostracisme ou la menace d’une action défavorable à l’emploi”.

Le rapport a conclu que Morgan “se livrait à une conduite abusive et intimidante” et “que se livrer à une conduite grossière, irrespectueuse et dégradante est une violation de la politique Respectful Workplace”. Le rapport a également révélé que les plaintes de Morgan contre l’employé après avoir pris connaissance des plaintes qu’eux-mêmes et un autre employé avaient déposées «constituaient des représailles et constituaient une action défavorable en matière d’emploi» et que la suggestion qu’elle démissionnerait à moins que l’employé ne soit retiré du groupe de travail «était également des représailles en nature parce que son but était de forcer le retrait de l’Individu 1 de son poste ».

Rachel La Corte, Associated Press