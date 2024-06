Rapport : le joueur des Spurs est « plus que disposé » à rejoindre Aston Villa cet été – The Spurs Web

Giovani Lo Celso pourrait déménager cet été, mais il n’aura peut-être pas à déménager très loin. C’est parce qu’Aston Villa souhaite signer l’Argentin, et il est également heureux de faire ce changement.

Crédit : Ollie Watkins (@watkinsstudio)

Jusqu’à récemment, il semblait très probable que Lo Celso reviendrait en Espagne pour la prochaine étape de sa carrière.

Après avoir passé les deux dernières saisons en prêt à Villarreal, le milieu de terrain s’est vu offrir une nouvelle chance aux Spurs par Ange Postecoglou. Mais il n’a réussi que deux buts et deux passes décisives en 595 minutes de football cette saison (Marché de transfert).

Lo Celso entame désormais la dernière année de son contrat et le Real Betis de la Liga n’a pas caché son désir de ramener le meneur de jeu argentin dans le club où il s’est fait un nom. En fait, des réunions officielles auraient déjà eu lieu (Mira).

Cependant, plus récemment, Aston Villa est apparue comme un prétendant à la signature de Lo Celso (Le soleil), Unai Emery cherchant à retrouver le joueur qu’il a entraîné pendant son séjour à Villarreal.

Photo de SpursWeb

Giovani Lo Celso déménagerait à Aston Villa

Maintenant, les dernières nouvelles sur le sujet viennent de Super Sport (via Témoin sportif), avec une suggestion selon laquelle Lo Celso serait intéressé à rejoindre l’équipe de Premier League.

On dit que l’homme des Spurs serait « plus que disposé » à faire à nouveau équipe avec Emery, et l’idée de déménager de Londres à Birmingham pour le déménagement ne serait pas un problème.

Apparemment, Lo Celso souhaite trouver un nouveau projet dans lequel il pourra s’intégrer, et il est très ouvert à l’idée d’être avec son ancien manager, tout en lui permettant également de rester en Angleterre.

Opinion Web des Spurs

Malheureusement, je pense que Lo Celso s’intégrerait bien à Villa, et ce serait dommage de le voir s’épanouir dans un autre club de Premier League. Mais c’est comme ça, et il n’a plus vraiment grand-chose à offrir aux Spurs, nous devrions donc le laisser partir quelle que soit la destination.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et opinions de Tottenham en suivant SpursWeb. Facebook, Twitter et Instagram comptes.