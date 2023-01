Rapport : Le financement de la santé numérique tombe à 15,3 milliards de dollars en 2022

Le financement de la santé numérique a chuté en 2022, les startups basées aux États-Unis ayant levé 15,3 milliards de dollars sur 572 transactions.

Le rapport de Rock Health a constaté que le financement total de l’année était un peu plus de la moitié des 29,3 milliards de dollars de 2021, et a juste battu les 14,7 milliards de dollars de 2020. La taille moyenne des transactions était de 26,7 millions de dollars, ce qui n’a dépassé aucune des deux années précédentes.

“Avec les craintes de récession qui se profilent, la moyenne trimestrielle de 2,4 milliards de dollars du S2 2022 pourrait être un indicateur pour les prochains trimestres – ce qui signifie que 2023 pourrait être la première année de financement par capital-risque de 10 milliards de dollars ou moins depuis 2019 », ont écrit les auteurs Kyle Bryant, Madelyn Knowles et Adriana Krasniansky. la poudre sèche stockée et les climats de sortie difficiles sont susceptibles de ramener les entreprises de santé numérique en phase avancée à la table de collecte de fonds. »

L’un des facteurs ayant contribué au ralentissement a été le nombre relativement faible de méga-accords, ou de tours d’une valeur de 100 millions de dollars ou plus, levés l’année dernière. Le rapport n’a suivi que 35 méga-accords en 2022, une forte baisse par rapport aux 88 de 2021. Même 2020 a compté plus de méga-tours à 43.

Certaines entreprises ont évité de lever des fonds sur le marché plus difficile pour éviter un cycle baissier, où les startups proposent des actions à un prix inférieur par rapport à leurs cycles de financement précédents. Les investisseurs ont peut-être également été moins disposés à prendre des risques sur les startups avec des valorisations élevées, favorisant une croissance plus lente avec des résultats plus établis.

“Pour les startups en phase de croissance qui n’ont pas augmenté en 2022, les réserves de liquidités limitées peuvent repousser les licornes de la santé numérique autrefois couronnées vers la table de collecte de fonds (éventuellement à des valorisations inférieures) ou vers le territoire des fusions et acquisitions. 2023 verra probablement des licornes” tombées ” accepter les offres d’acquisition si les réserves de liquidités sont insuffisantes. Pour ceux qui choisissent de poursuivre l’investissement plutôt que les fusions et acquisitions, les approches fondées seront les plus efficaces », ont écrit les auteurs du rapport.

Cependant, 2022 a vu un intérêt constant pour les entreprises de santé numérique en phase de démarrage. Le rapport a révélé que la taille médiane des transactions pour les séries A a atteint un sommet de 15 millions de dollars l’année dernière, tandis que la taille des chèques a diminué pour les relances B, C et D.

Mais de nombreuses startups ont changé de stratégie en 2022. Seules 37% des entreprises qui ont levé des fonds cette année ont vendu directement aux consommateurs contre 43% en 2021, alors que les préoccupations inflationnistes touchaient les portefeuilles et mises à jour de confidentialité des applications a rendu plus coûteux l’inscription des utilisateurs.

Alors, où est passé tout cet argent ? Alors que les systèmes de santé étaient confrontés marges négatives et problèmes de dotationles entreprises vantant les outils de flux de travail non cliniques ont levé 2,2 milliards de dollars en 2022. Le rapport a classé le segment comme la troisième proposition de valeur la plus financée, passant de la septième place en 2021. Les logiciels de flux de travail clinique sont passés de la onzième place à la huitième place en 2021. a été le premier, levant 2,4 milliards de dollars.

En termes d’indications cliniques, les startups proposant des outils de santé mentale ont continué à occuper la première place, levant 2,1 milliards de dollars.

La grande technologie a poursuivi sa poussée dans les soins de santé, mais le rapport a noté une concentration plus conservatrice dans les domaines où ces entreprises réussissent déjà. Par exemple, Google a perfectionné les outils de recherche pour les deux patients et cliniciens, tandis qu’Amazon a lancé sa clinique virtuelle pour les affections courantes.

Alors que les entreprises se tournent vers 2023, selon le rapport, la baisse du financement n’est pas la mort de la santé numérique.

“2022 a été un rappel nécessaire que l’investissement est cyclique et que des acteurs forts renforcent la résilience face aux changements climatiques en matière de financement”, ont écrit les auteurs. “Nous nous attendons à ce que 2023 se construise sur des stratégies lentes, régulières et peut-être même ennuyeuses pour les startups et les entreprises du secteur de la santé : gestion de la trésorerie, restructuration pour tenir compte de la volatilité des revenus et investissement dans l’infrastructure technologique.”