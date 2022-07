Rapport : Le financement de la santé numérique chute après le boom de 2021

Le financement de la santé numérique a diminué depuis le investissement à succès vu en 2021, mais un Rock Health rapport sur le premier semestre note que tout n’est pas sombre pour le secteur.

Le rapport a révélé que les startups américaines ont levé 10,3 milliards de dollars sur 329 transactions au cours du premier semestre 2022, avec une taille moyenne de 31,2 millions de dollars. Bien que le financement du premier trimestre de l’année ait été similaire à celui du premier trimestre 2021, seuls 4,1 milliards de dollars ont été levés au deuxième trimestre, ce qui en fait le trimestre de financement le plus bas depuis le deuxième trimestre 2020.

Pendant ce temps, aucune startup n’a frappé les marchés publics au premier semestre de l’année, contre 23 sorties en 2021. Mais les auteurs du rapport Ashwini Nagappan et Adriana Krasniansky affirment que le ralentissement du marché pourrait en dire plus sur l’environnement de financement intense de l’année dernière.

« Bien que le financement de cette année soit bien inférieur à celui de l’année dernière, le financement de la santé numérique en 2022 est néanmoins sur la bonne voie pour dépasser le financement en 2020. Cette tendance pluriannuelle indique une croissance continue du financement, le financement en 2021 se démarquant peut-être comme une anomalie », ont-ils déclaré. a écrit.

La baisse du financement entre le premier et le deuxième trimestre de cette année pourrait révéler des tendances économiques plus larges. De nombreuses transactions qui ont fait l’actualité au début de l’année ont été conclues dans l’environnement de financement en plein essor à la fin de 2021, tandis que la guerre en Ukraine et les problèmes d’inflation ont sapé la confiance des investisseurs jusqu’à présent en 2022.

Mais les investisseurs spécialisés dans la santé numérique étaient moins susceptibles de se retirer du secteur, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour leurs startups.

“Compte tenu de la volatilité continue du marché, nous prévoyons que la plus grande présence d’investisseurs vétérans par rapport aux nouveaux investisseurs dans le domaine de la santé numérique restera une tendance à court terme”, ont écrit Nagappan et Krasniansky.

“De plus, étant donné que les investisseurs vétérans de la santé numérique semblent prêts à maintenir le cap et à soutenir leurs sociétés de portefeuille existantes, nous nous attendons à ce que cette tendance favorise de manière disproportionnée les entreprises qui ont déjà engagé des investisseurs vétérans de la santé numérique sur leur table de capitalisation. C’est une doublure argentée potentielle pour les deux. les investisseurs et leurs sociétés de portefeuille.

Cependant, les entreprises en phase de croissance pourraient avoir des difficultés dans l’environnement de financement de 2022. La taille des transactions de série C a diminué en moyenne de 22 % au premier semestre par rapport à 2021, tandis que les chèques D+ ont diminué de 12 %. Le rapport note que ces startups ont levé des fonds sur des valorisations élevées à la recherche d’une croissance qui peut être plus difficile à obtenir, et qu’elles devront peut-être reconsidérer leurs plans, comme en témoigne le série de licenciements récents.

Mais cela pourrait laisser une ouverture aux entreprises en démarrage, libérées de ces valorisations exorbitantes. En moyenne, les startups levant leur série A ont rapporté 18 millions de dollars au cours du premier semestre de l’année, à égalité avec 2021.

La santé numérique connaît également un ralentissement sur le front des fusions et acquisitions. La première moitié de 2022 n’a enregistré en moyenne que 16 transactions par mois, tandis que 2021 a vu près de 23 sorties de santé numérique via des fusions et acquisitions mensuelles.

Le rapport note que cela pourrait être un autre signe de nervosité économique, mais les prix élevés des fusions et acquisitions jouent également un rôle. Ces évaluations de 2021 peuvent ne pas correspondre aux performances financières de l’entreprise.

“Comme les chiffres de financement, nous ne prévoyons pas de retour au rythme des fusions et acquisitions de 2021, bien que nous nous attendions à ce que l’activité de fusions et acquisitions de 2022 augmente régulièrement par rapport aux niveaux de référence de 2020”, ont écrit les auteurs du rapport. “Nous surveillerons pour voir si les entreprises de santé numérique bien positionnées dans des segments de plus en plus saturés de la santé numérique commencent à acquérir des concurrents plus petits – ce qui pourrait signifier que les plus grandes vagues de consolidation de la santé numérique ne font que commencer.”

Pendant ce temps, les startups numériques de santé mentale ont conservé leur première place en termes de domaine clinique le plus financé, rapportant 1,3 milliard de dollars au cours du premier semestre de l’année. L’oncologie vient ensuite avec 0,8 milliard de dollars, tandis que la santé cardiovasculaire, le diabète et la santé reproductive et maternelle ont récolté 0,6 milliard de dollars.

Dans les propositions de valeur les plus financées, les startups axées sur la recherche et le développement dans la biopharmacie et la technologie médicale ont levé 1,6 milliard de dollars, les soins de santé à la demande et la surveillance des maladies rapportant 1,4 milliard de dollars. Cependant, le rapport note que les startups qui innovent dans les tâches administratives et le flux de travail clinique sont également des propositions de valeur populaires, reflétant la personnel de santé tendu à la suite de la pandémie de COVID-19.

La politique et la réglementation gouvernementales jouent également un rôle plus important dans le secteur de la santé numérique, que le rapport attribue à une concentration technologique post-COVID-19 dans les soins de santé et au nombre d’acteurs plus importants qui font l’objet d’un examen réglementaire. Mais, comme une étude de Rock Health Publié dans JMIR trouvé le mois dernier, de nombreuses entreprises manquent d’essais cliniques ou de dépôts réglementaires.

Celle de la Cour suprême décision d’annuler Roe v.Wade marque un autre changement de politique qui pourrait affecter le secteur de la santé numérique, mais le paysage juridique désordonné rend les prochaines étapes peu claires.

“Bien qu’il soit probable que les startups de santé numérique soutenant les soins d’avortement recevront une attention et un intérêt nationaux, nous n’avons pas encore vu comment le monde post-Roe aura un impact sur le financement de la santé reproductive”, ont écrit Nagappan et Krasniansky. “Alors que certains investisseurs peuvent être plus motivés que jamais à investir dans les soins de santé et l’accès des femmes, d’autres peuvent hésiter à investir jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté sur les ramifications politiques, juridiques et réglementaires.”