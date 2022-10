Rapport : Le financement de la santé numérique chute à nouveau au troisième trimestre

Les startups de la santé numérique ont levé 2,2 milliards de dollars sur 125 transactions au troisième trimestre de cette année, marquant le trimestre le moins financé depuis le quatrième trimestre 2019.

La rapport de Rock Health a constaté que le financement de la santé numérique a atteint 12,6 milliards de dollars sur 458 transactions jusqu’à présent cette année, bien en deçà du paysage d’investissement en plein essor de 2021. Le financement a également chuté de 48 % entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année, tandis que le nombre de transactions n’a baissé que de 14 %.

Bien que cela semble être une mauvaise nouvelle pour le secteur, le chercheur de Rock Health, Mihir Somaiya, a écrit que le nombre de petites transactions et de transactions à un stade précoce est resté assez stable. De plus, il y a eu beaucoup de nouvelles importantes sur la santé numérique ce trimestre.

“Compte tenu des eaux de risque agitées de l’année et de la correction du marché public, les investisseurs se retiennent du marché, attendant de frapper une fois que les choses se stabilisent. Les faibles chiffres de financement du troisième trimestre – le total de financement trimestriel le plus bas au cours des 11 derniers trimestres – reflètent ce sentiment “, a-t-il écrit. . Adriana Krasniansky, Megan Zweig et Bill Evans de Rock Health ont également contribué au rapport.

“Pourtant, même si le marché n’est plus le même qu’avant, ce trimestre a été marqué par une activité remarquable dans le domaine de la santé numérique, notamment des acquisitions majeures par Amazone et SVCet la fermeture du SPAC d’Akili, la première sortie publique de santé numérique de cette année.”

Alors pourquoi y a-t-il eu si peu de transactions en phase finale ce trimestre ? Le rapport n’a noté que six augmentations de série C ou plus, contre 19 au deuxième trimestre et 32 ​​​​au premier trimestre. Il n’y a également eu que deux méga-tours, ou des tours d’une valeur de 100 millions de dollars ou plus.

Les auteurs suggèrent trois explications potentielles au ralentissement du financement à un stade avancé. Les transactions ont peut-être été repoussées jusqu’en 2021 pour profiter de l’environnement de financement en plein essor, d’autres peuvent se dérouler discrètement grâce à des prolongations de cycle ou à une dette de capital-risque, et il y a des cycles qui ne se produisent tout simplement pas.

Le trimestre a également vu un certain changement dans lequel les propositions de valeur ramassent les dollars de capital-risque. Les entreprises vantant les outils de flux de travail non cliniques ont levé 1,8 milliard de dollars jusqu’à présent cette année, prenant la première proposition de valeur financée par rapport à la septième place en 2021. Cela pourrait refléter une concentration continue sur l’amélioration de l’épuisement professionnel des cliniciens et la gestion des pénuries de personnel.

Les entreprises numériques de santé mentale continuent de dominer le domaine thérapeutique le plus financé, rapportant 1,7 milliard de dollars jusqu’à présent en 2022. Le rapport a également noté un passage à une gestion plus complexe des maladies mentales.

Somaiya a écrit que si les premier et deuxième trimestres ont pu sembler être un ajustement après le financement à succès de 2021, ce trimestre a démontré un éloignement du marché de la santé numérique alimenté par la pandémie.

“Des prix rationnels favorisent la santé du marché à long terme et, au contraire, atténuent les inquiétudes à court terme”, a-t-il déclaré. “Néanmoins, nous surveillerons de près le quatrième trimestre pour voir laquelle de ces tendances s’imposera pour façonner le marché à l’horizon 2023. De petites ondulations peuvent conduire à de grosses vagues – et nous sommes curieux de voir où ces virages directionnels mènent.”