Rapport : le drone qui a tué des soldats américains en Jordanie a été confondu avec un drone américain

WASHINGTON (AP) — Les forces américaines ont peut-être confondu un drone ennemi avec un drone américain et l’ont laissé passer sans contestation dans une base désertique en Jordanie où il tué trois soldats américains et des dizaines d’autres ont été blessés, ont indiqué des responsables lundi.

Les détails de l’attaque de dimanche sont apparus alors que le président Joe Biden était confronté à un difficile exercice d’équilibre, accusant l’Iran et cherchant à riposter avec force sans provoquer une nouvelle escalade du conflit à Gaza.

Alors que le drone ennemi arrivait à basse altitude, un drone américain revenait vers la petite installation connue sous le nom de Tour 22, selon un rapport préliminaire cité par deux responsables, qui n’étaient pas autorisés à commenter et ont insisté sur l’anonymat,

En conséquence, aucun effort n’a été fait pour abattre le drone ennemi qui a frappé l’avant-poste. L’une des caravanes où dorment les troupes a subi le plus gros de la frappe, tandis que les caravanes environnantes ont subi des dégâts limités dus à l’explosion et aux débris volants.

Outre les soldats tués, le Pentagone a déclaré que plus de 40 soldats avaient été blessés lors de l’attaque, la plupart avec des coupures, des contusions, des lésions cérébrales et des blessures similaires. Huit ont été évacués pour raisons médicales, dont trois vers le centre médical régional de Landstuhl en Allemagne. Les cinq autres, qui ont subi des lésions cérébrales mineures, devraient reprendre leurs fonctions.

Lorsqu’on lui a demandé si l’échec de l’abattage du drone ennemi était une « erreur humaine », la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a répondu que le commandement central américain était toujours en train d’évaluer la question.

Le Pentagone a identifié les personnes tuées dans l’attaque comme étant le Sgt. William Jerome Rivers, 46 ans, de Carrollton, Géorgie ; CPS. Kennedy Ladon Sanders, 24 ans, de Waycross, Géorgie, et de la CPS. Breonna Alexsondria Moffett, 23 ans, de Savannah, Géorgie.

Les trois soldats de réserve de l’armée américaine ont été affectés à la 718e compagnie du génie, au 926e bataillon du génie, à la 926e brigade du génie à Fort Moore, en Géorgie.

L’explication de la façon dont le drone ennemi a échappé aux défenses aériennes américaines est venue alors que la Maison Blanche a déclaré lundi qu’elle ne cherchait pas une guerre avec l’Iran, même si Biden promet des mesures de représailles. L’administration démocrate estime que Téhéran est à l’origine de cette grève.

Sagar Meghani, correspondant de l’AP à Washington, rapporte.

Biden a rencontré des conseillers à la sécurité nationale dans la salle de crise de la Maison Blanche pour discuter des derniers développements et des représailles potentielles.

« Il n’y a pas de réponse facile ici », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. “Et c’est pourquoi le président rencontre son équipe de sécurité nationale pour évaluer les options qui s’offrent à lui.”

Cette attaque effrontée, que l’administration Biden impute à des mandataires basés en Iran, ajoute un autre niveau de complexité à une situation déjà tendue au Moyen-Orient, alors que l’administration Biden tente d’empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de s’étendre vers un conflit régional plus large.

“Le président et moi ne tolérerons pas d’attaques contre les forces américaines et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis et nos troupes”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin lors de sa rencontre au Pentagone avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Cette attaque de drone est l’une des dizaines d’autres contre les troupes américaines au Moyen-Orient depuis que le Hamas a lancé des attaques contre Israël le 7 octobre, déclenchant la guerre à Gaza. Mais c’est la première fois que des militaires américains sont tués.

Biden a promis dimanche de « demander des comptes à tous les responsables au moment et de la manière (de) notre choix », mais a déclaré que les États-Unis ne cherchaient pas à entrer dans un autre conflit au Moyen-Orient.

Kirby a également clairement indiqué que la patience américaine était à bout après plus de deux mois d’attaques menées par des mandataires iraniens contre les troupes américaines en Irak, en Syrie et en Jordanie, ainsi que contre la marine américaine et les navires commerciaux en mer Rouge. Les groupes mandataires – notamment les rebelles Houthis du Yémen et le Kataeb Hezbollah basé en Irak – affirment que les attaques sont une réponse aux opérations militaires israéliennes en cours à Gaza.

“Nous ne cherchons pas une guerre avec l’Iran”, a déclaré Kirby aux journalistes. « Cela dit, il s’agissait d’une attaque très grave. Cela a eu des conséquences mortelles. Nous répondrons, et nous répondrons de manière appropriée.

L’Iran a nié lundi être à l’origine de l’attaque en Jordanie.

“Ces affirmations sont formulées avec des objectifs politiques spécifiques visant à renverser les réalités de la région”, a déclaré l’agence de presse officielle iranienne IRNA, citant le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani. L’Iran nie régulièrement toute implication dans des attaques qui lui sont liées par l’intermédiaire des milices qu’il arme dans tout le Moyen-Orient.

Kirby a déclaré que les responsables américains étaient toujours en train de déterminer quel groupe militant était à l’origine de l’attaque. Il a souligné que l’Iran équipait et entraînait depuis longtemps ses milices.

Les républicains ont reproché à Biden de ne pas avoir fait assez pour dissuader les milices iraniennes, qui ont mené environ 165 attaques contre les troupes américaines dans la région depuis le début de la guerre.

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a qualifié dimanche l’attaque de “encore une autre conséquence horrible et tragique de la faiblesse et de la capitulation de Joe Biden”.

L’attaque a touché un avant-poste militaire américain dans le désert, aux confins du nord-est de la Jordanie, connu sous le nom de Tour 22. L’installation se trouve près de la zone démilitarisée à la frontière entre la Jordanie et la Syrie, le long d’une berme sablonneuse creusée au bulldozer marquant la limite sud de la DMZ. La frontière irakienne n’est qu’à 10 kilomètres (6 miles).

La base a commencé comme un avant-poste jordanien surveillant la frontière, puis a vu une présence américaine accrue après l’entrée des forces américaines en Syrie fin 2015. La petite installation comprend des troupes américaines d’ingénierie, d’aviation, de logistique et de sécurité, avec environ 350 membres de l’armée et de l’air américaines déployés. .

Le gouvernement irakien a condamné la frappe de drone. Le porte-parole Bassem al-Awadi a déclaré dans un communiqué que l’Irak « surveillait avec une grande inquiétude l’évolution alarmante de la sécurité dans la région » et a appelé à « la fin du cycle de violence ». Le communiqué indique que l’Irak est prêt à participer aux efforts diplomatiques pour empêcher une nouvelle escalade.

Un groupe de coordination des factions soutenues par l’Iran, connu sous le nom de Résistance islamique en Irak, a revendiqué des dizaines d’attaques contre des bases abritant des troupes américaines en Irak et en Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Dimanche, le groupe a revendiqué trois attaques de drones contre des sites en Syrie, notamment près de la frontière avec la Jordanie, et une à l’intérieur de la « Palestine occupée », mais n’a jusqu’à présent pas revendiqué l’attaque en Jordanie.

John Bolton, qui a été conseiller à la sécurité nationale de Trump, a déclaré que l’Iran n’avait pas payé le prix des ravages provoqués par ses mandataires dans la région. Il a suggéré que l’administration Biden pourrait envoyer un message fort à Téhéran en frappant des navires iraniens dans la mer Rouge, les défenses aériennes iraniennes le long de la frontière irakienne et des bases utilisées depuis des années pour former et approvisionner des groupes militants.

“Donc, tant que l’Iran n’en aura pas supporté le coût, vous n’allez pas rétablir la dissuasion, vous n’allez pas mettre la belligérance sur une pente descendante.”

L’attaque a eu lieu alors que les responsables américains voyaient signes de progrès dans les négociations pour négocier un accord entre Israël et le Hamas pour libérer les plus de 100 otages restants détenus à Gaza en échange d’une pause prolongée dans les combats. Même si les contours de l’accord à l’étude ne mettraient pas fin à la guerre, les Américains pensaient qu’il pourrait jeter les bases d’une résolution durable du conflit.

De hauts responsables américains, israéliens, égyptiens et qataris ont eu des entretiens dimanche en France sur le cadre émergent pour un accord d’otages. Israël a dit des « lacunes importantes » subsistent mais a qualifié les négociations de constructives et a déclaré qu’elles se poursuivraient au cours de la semaine à venir.

Les rédacteurs d’Associated Press Qassim Abdul-Zahra à Bagdad, Jon Gambrell à Jérusalem et Geir Moulson à Berlin ont contribué au reportage.