Rapport: le comté de Californie du Sud a laissé tomber les enfants Turpin

RIVERSIDE, Californie (AP) – Le système de services sociaux a “échoué” 13 enfants qui ont été secourus après avoir été affamés, enchaînés et horriblement maltraités par leurs parents dans une maison du sud de la Californie pendant des années, selon un rapport publié vendredi.

Selon un rapport de 634 pages de un cabinet d’avocats engagé par le comté pour enquêter sur leurs soins.

Le rapport sera présenté publiquement au conseil de surveillance du comté le 12 juillet.

Les abus choquants au domicile de Turpin sont passés inaperçus dans la communauté de Perris, à environ 96 kilomètres au sud-est de Los Angeles, jusqu’à ce que Jordan Turpin, alors âgé de 17 ans, s’échappe en janvier 2018 et appelle la police.

Lorsqu’elle s’est échappée, Jordan a dit à l’adjoint du shérif que ses sœurs et ses frères, âgés de 2 à 29 ans, avaient été affamés, enchaînés à des lits et forcés de vivre dans la misère. Les enfants dormaient le jour, étaient actifs quelques heures la nuit et avaient une éducation minimale.

Leurs parents, David et Louise Turpin, purgent des peines de 25 ans à perpétuité dans une prison d’État.

L’année dernière, ABC News a rapporté que la plupart des frères et sœurs avaient reçu des soins médiocres après être entrés dans le système de protection de l’enfance.

“Ils ont de nouveau été victimisés par le système” et “vivaient dans la misère”, a déclaré le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin, dans le documentaire d’ABC.

« Ils vivent dans des quartiers en proie à la criminalité. Il y a de l’argent pour leur éducation. Ils ne peuvent pas y accéder », a déclaré Hestrin.

Après la diffusion de ce rapport, le directeur général du comté de Riverside, Jeff Van Wagenen, a déclaré que son bureau avait engagé un cabinet d’avocats dirigé par l’ancien juge fédéral Stephen G. Larson pour analyser les services fournis et la qualité des soins reçus.

Le rapport, qui résume les conclusions d’une enquête de plusieurs mois, a conclu que le système de services sociaux du comté manquait de personnel et était sous-financé, laissant les travailleurs aux prises avec une charge de travail élevée qui rendait difficile d’assurer la sécurité et les soins «pour nos populations les plus vulnérables». Il a formulé plusieurs recommandations de réforme.

“J’apprécie l’examen sans faille et la reconnaissance que de bonnes personnes font du bon travail”, a déclaré Van Wagenen dans un communiqué du comté. “Les recommandations guideront nos efforts continus pour améliorer les résultats dans les jours, les semaines et les mois à venir.”

De nombreux détails sur ce qui est arrivé aux enfants Turpin sous la garde du comté ont été masqués dans la version publique du rapport pour se conformer à une décision de justice protégeant leur vie privée.

Cependant, le rapport indique que le bureau du tuteur public du comté n’a tenté que récemment d’obtenir plus d’un million de dollars qui ont été donnés au nom des enfants.

«En ce qui concerne les frères et sœurs Turpin, nous concluons qu’il y a eu plusieurs fois au cours des quatre dernières années qu’ils ont reçu les soins dont ils avaient besoin du comté. Cela n’a pas toujours été le cas, cependant, et trop souvent, le système des services sociaux les a laissés tomber », indique une lettre d’introduction aux superviseurs du 24 juin incluse dans le rapport.

“Certains des plus jeunes enfants Turpin ont été placés chez des soignants qui ont ensuite été accusés de maltraitance d’enfants”, indique la lettre. “Certains des frères et sœurs plus âgés ont connu des périodes d’instabilité du logement et d’insécurité alimentaire lors de leur transition vers l’indépendance.”

“Beaucoup ont été pris au milieu de procédures judiciaires confuses et compliquées”, indique la lettre. “Lorsqu’ils se sont plaints de leur situation, ils se sont souvent sentis frustrés, ignorés et étouffés par le système.”

Les procureurs ont accusé un couple Perris et leur fille adulte d’abus. Deux des filles Turpin placées dans leur famille d’accueil ont été caressées et embrassées par le père et d’autres enfants adoptifs ont été agressés physiquement, ont déclaré les procureurs du comté.

Marcelino Olguin, sa femme Rosa et leur fille Lennys ont plaidé non coupables de cruauté envers les enfants et d’autres accusations de crime.

