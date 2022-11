Rapport : Le boom du gaz déclenché par la guerre menace l’objectif climatique mondial

La planification et l’accumulation de gaz liquéfié et d’autres gaz naturels – en raison d’une crise énergétique déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine – ajouteraient 2 milliards de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (1,9 milliard de tonnes métriques) par an à l’air d’ici 2030, selon un rapport publié jeudi par Climate Action Tracker lors des pourparlers internationaux sur le climat en Égypte.

C’est assez de gaz à effet de serre pour “entraver, voire entraver de manière catastrophique, les chances d’atteindre 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle, l’objectif international de limitation du réchauffement, a déclaré le climatologue Bill Hare, directeur général de Climate Analytics, un des groupes derrière Climate Action Tracker, qui surveille et analyse les promesses et les actions climatiques.

Les dirigeants de l’industrie du gaz naturel affirment que le carburant est la réponse au problème mondial, et non un problème en soi.

« La conversation mondiale a changé. Et ce qui a changé, c’est la version reconnue de l’importance de l’énergie non seulement pour la sécurité économique, mais aussi pour la sécurité nationale », a déclaré Karen Harbert, directrice générale de l’American Gas Association à l’Associated Press. « Le gaz naturel n’est pas seulement essentiel à la survie de l’Ukraine, il peut faire beaucoup pour réduire les émissions mondiales de carbone. Cela peut faire beaucoup pour sortir les gens de la pauvreté énergétique. Et ici aux États-Unis, nous avons la chance d’avoir autant de gaz naturel aujourd’hui.

L’ancien vice-président Al Gore, qui milite pour le climat depuis plus de 30 ans, a déclaré il y a des décennies que lui et d’autres qualifiaient le gaz naturel de pont vers l’avenir parce qu’il aidait à sevrer les Américains et les autres du charbon beaucoup plus polluant. Mais pas maintenant.