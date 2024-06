Rapport : le Bayern Munich parvient à un « accord total » avec Jonathan Tah pour signer un contrat de cinq ans, le défenseur de Chelsea apparaît comme un plan B

Les liens entre le Bayern Munich et le joueur du Bayer Leverkusen Jonathan Tah durent depuis des mois et ne montrent aucun signe de ralentissement. Au lieu de cela, il semble que la première grande étape ait été franchie.

Florian Plettenberg rapports, tels que capturés par @iMiaSanMia, que le Bayern est parvenu à un « accord total » avec Jonathan Tah juste à temps avant le coup d’envoi de l’EURO 2024. Le joueur de 28 ans ayant accepté un contrat jusqu’en 2029, il n’y a apparemment qu’un seul obstacle entre le transfert de Jonathan Tah au Bayern Munich et c’est le Bayer Leverkusen.

Leverkusen a été informé que « Jonathan Tah est définitivement la principale cible de la défense du Bayern » et se prépare à négocier avec les Bavarois. Avec un accord de Tah et son contrat avec Leverkusen expirant en 2025, il semble que le Bayern ait tous les moyens de pression.

Mais au cas où cette décision ne fonctionnerait pas malgré tout, le Bayern a un plan de secours : Chelsea FCC’est Levi Colwill. L’arrière central gaucher n’a pas encore pleinement réussi à s’imposer chez les Londoniens au milieu d’une concurrence sérieuse, tandis que les nouveaux propriétaires américains de Chelsea ont pris l’habitude de vendre des diplômés de l’académie tels que Colwill pour un pur profit. En fait, Plettenberg rapporte qu’« il est également possible que Colwill rejoigne en plus [to Tah].» Cependant, Colwill ayant signé à Chelsea jusqu’en 2029, un déménagement peut coûter très cher.

Obtenir Colwill pourrait s’avérer très difficile selon Fabrizio Romano :

Comprendre que la position de Chelsea sur Levi Colwill reste la même que l’été dernier : aucun projet de le vendre. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs,

Colwill est à nouveau considéré comme un élément important de #CFC projet et un acteur clé de leur avenir. ↪️ Le Bayern continue de travailler sur Jonathan Tah. pic.twitter.com/I0k1t2yDGa -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 juin 2024

