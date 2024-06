Rapport : le Bayern Munich est prêt à payer jusqu’à 45 millions d’euros pour João Palhinha alors que Max Eberl fait pression pour conclure un accord

Selon un rapport des journalistes de Sky Sport Florian Plettenberg et Patrick Berger (capté par @iMiaSanMia), le Bayern Munich envisage très sérieusement de relancer sa quête de Fulham FC le milieu de terrain défensif João Palhinha.

Palhinha était une figure convoitée par l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, mais il semble que le nouveau patron Vincent Kompany ait également une forte affinité pour le milieu de terrain :

João Palhinha est la principale cible de transfert du Bayern pour le poste de milieu défensif cet été. Il existe déjà un accord de principe verbal entre le Bayern et le camp de Palhinha. Eberl, Freund et Kompany veulent tous le milieu de terrain portugais. Le FCB et Fulham sont déjà en contact. Le Bayern est prêt à payer entre 40 et 45 millions d’euros.

Un rapport de suivi du journaliste de Sky Sport Kerry Hau et de son collègue Plettenberg (via @iMiaSanMia) affirme qu’Eberl s’efforce de parvenir à un accord :

Il n’y a toujours pas d’accord entre le Bayern et Fulham pour João Palhinha, mais il devrait être trouvé prochainement. Les deux clubs sont en négociations concrètes. Max Eberl fait pression pour parvenir à un accord. Des frais de 40 à 45 millions d’euros sont en discussion. Idéalement, le joueur souhaite clarifier son avenir avant l’Euro. Un accord verbal sur des conditions personnelles est conclu. Palhinha a demandé à Fulham la permission de rejoindre le Bayern. Il devrait signer un contrat de 4 à 5 ans.

Expert en transfert Fabrizio Romano rapporte que des conditions personnelles ont été convenues entre le Bayern Munich et Palhinha :

Le Bayern a trouvé un accord sur des conditions personnelles avec João Palhinha ! Contrat prêt, salaire convenu et feu vert du joueur qui veut vraiment y arriver. Des pourparlers de club à club suivront des frais d’environ 45 millions d’euros, comme le rapporte @Plettigoal @SkySportDe. Se rapprocher.

Si le Bayern Munich faisait venir Palhinha cette fois-ci, cela pourrait être l’un des grands changements dans la refonte de l’effectif qui pourrait avoir lieu cet été.

