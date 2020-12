L’équipe féminine de basket-ball Duke termine sa saison 2020-21 après seulement quatre matchs, en raison des préoccupations concernant la pandémie de coronavirus, selon un rapport de vendredi de The Associated Press.

L’équipe masculine de basket-ball, entraînée par Mike Krzyzewski, devrait poursuivre sa saison 2020-2021 malgré la suppression des deux dernières semaines de la saison sans conférence pour permettre aux joueurs de rentrer chez eux dans leurs familles.

L’équipe féminine, dirigée par l’entraîneur de première année Kara Lawson, a interrompu ses activités depuis le 16 décembre après deux tests COVID-19 positifs et la recherche de contacts au sein du groupe de voyage des Blue Devils. Duke avait débuté 3-1 et reporté les matchs contre Miami, North Carolina State et UNC Wilmington.

Le programme de basketball féminin Duke est le premier de toutes les écoles Power Five à ne pas terminer sa saison après l’avoir commencé. L’Ivy League a décidé de ne pratiquer aucun sport d’hiver en novembre. Plusieurs autres écoles plus petites ont choisi de ne pas participer à la saison, mais elles n’étaient pas en lice pour les tournois de la NCAA comme les Blue Devils.

Lawson a été embauché en juillet et avait précédemment déclaré: « Je ne pense pas que nous devrions jouer maintenant. C’est mon opinion là-dessus. »

Contribuant: The Associated Press.