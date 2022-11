Rapport : L’autoritarisme en hausse alors que la démocratie s’affaiblit

COPENHAGUE, Danemark (AP) – La démocratie se dégrade dans le monde parce que les gens perdent confiance dans la légitimité des élections et voient la liberté d’expression bloquée, parmi une série d’autres problèmes, selon un organisme mondial fondé pour promouvoir la démocratie dans le monde.

Les 34 pays membres de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, ou International IDEA, ont déclaré dans un rapport que le déclin du régime démocratique est alimenté par les efforts visant à saper les résultats électoraux crédibles, la désillusion généralisée des jeunes à l’égard des partis politiques et leur -toucher les dirigeants ainsi que la montée de l’extrémisme de droite qui a polarisé la politique.

L’organisation basée à Stockholm a déclaré dans son rapport mondial annuel sur l’état de la démocratie que le nombre de pays se dirigeant vers l’autoritarisme est plus du double de ceux qui se dirigent vers la démocratie et que les régimes autoritaires du monde entier ont intensifié leur répression, 2021 étant la pire année sur enregistrement.

L’autoritarisme gagne des pays comme l’Afghanistan, la Biélorussie, le Cambodge, la nation insulaire de l’océan Indien des Comores et le Nicaragua.

Le rapport de 64 pages qui mesure les performances démocratiques dans 173 pays a conclu que les progrès dans les pays dirigés démocratiquement ont stagné au cours des cinq dernières années.

Le secrétaire général d’International IDEA, Kevin Casas-Zamora, a déclaré qu’il était essentiel pour les démocraties de repousser maintenant un “mélange toxique” de crises allant de la flambée du coût de la vie aux craintes liées au changement climatique de la guerre nucléaire auxquelles elles sont confrontées.

“Jamais il n’y a eu une telle urgence pour les démocraties de réagir, de montrer à leurs citoyens qu’elles peuvent forger de nouveaux contrats sociaux innovants qui lient les gens plutôt que de les diviser.” il ajouta.

En Europe, la règle démocratique dans 17 pays s’est érodée au cours des cinq dernières années, affectant 46% des démocraties les plus performantes, a déclaré l’organisation.

En Asie et dans le Pacifique, la démocratie recule tandis que l’autoritarisme se solidifie. Bien que plus de la moitié de la population de la région vive dans des démocraties, près de 85 % de ce nombre vit dans des pays où la démocratie est faible ou en régression. Même des démocraties comme l’Australie, le Japon et Taïwan souffrent d’érosion démocratique.

Le rapport note également que trois démocraties en régression sur sept se trouvent dans les Amériques, ce qui indique un affaiblissement des institutions même dans les démocraties de longue date. Un tiers des démocraties de cette région ont connu des déclins, notamment la Bolivie, le Brésil, El Salvador et le Guatemala.

Aux États-Unis, les menaces contre la démocratie persistent après la présidence de Donald Trump, illustrées par la paralysie politique du Congrès et le recul de droits établis de longue date.

“Le monde est à un carrefour critique”, a déclaré International DEA, ajoutant que des efforts sont en cours pour relancer le régime démocratique par le biais de “mécanismes appropriés et correspondants”. Il s’agit notamment de réformer les institutions démocratiques existantes et de repenser le « contrat social » entre les citoyens et le gouvernement de manière à répondre aux besoins et aux demandes nouveaux et en évolution du public.

Jan M. Olsen, Associated Press