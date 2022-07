Rapport: l’association caritative du prince Charles a reçu un don de Ben Ladens

Le Sunday Times a rapporté que le Fonds caritatif du prince de Galles avait reçu l’argent en 2013 de Bakr ben Laden, patriarche de la grande et riche famille saoudienne, et de son frère Shafiq. Tous deux sont les demi-frères de l’ancien chef d’Al-Qaïda, tué par les forces spéciales américaines au Pakistan en 2011.

Le bureau de Charles à Clarence House a contesté cela, mais a confirmé que le don avait été fait. Il a déclaré que la décision d’accepter l’argent avait été prise par les administrateurs de l’organisme de bienfaisance, et non par le prince, et “une diligence raisonnable approfondie a été entreprise pour accepter ce don”.

Le président du fonds, Ian Cheshire, a également déclaré que le don avait été accepté “entièrement” par les cinq administrateurs à l’époque, et que “toute tentative de suggérer le contraire est trompeuse et inexacte”.

Le Prince of Wales’s Charitable Fund a été fondé en 1979 pour “transformer des vies et construire des communautés durables”, et accorde des subventions à une grande variété de projets en Grande-Bretagne et dans le monde.