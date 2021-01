Larry King est hospitalisé à Los Angeles avec le COVID-19 depuis plus d’une semaine, a rapporté CNN samedi.

CNN a cité une personne non identifiée proche de la famille et a déclaré que l’ancien animateur de talk-show de la chaîne d’information suivait un traitement au Cedars-Sinai Medical Center. Les protocoles hospitaliers ont empêché la famille de King de lui rendre visite.

King, 87 ans, un radiodiffuseur lauréat d’un prix Peabody et ancien chroniqueur d’USA TODAY, a été parmi les plus éminents intervieweurs américains de célébrités et de journalistes au cours de sa longue carrière.

Le diagnostic de coronavirus de King est le dernier de ses problèmes de santé.

En plus d’avoir survécu à une crise cardiaque en 1987 et de subir un quintuple pontage, ce qui l’a incité à cesser de fumer trois paquets par jour et à perdre du poids, King a également subi un accident vasculaire cérébral presque mortel en mars 2019. coma pendant quelques semaines après avoir subi une intervention cardiaque pour insérer des stents.

S’adressant à People plus tôt cette année, King a expliqué comment l’AVC avait affecté son opinion sur la mort, ainsi que les raisons pour lesquelles il avait demandé le divorce de sa septième épouse, Shawn Southwick King. Il a été marié huit fois à sept femmes.

«J’ai moins peur de mourir maintenant», a déclaré King. « C’est ce que c’est. Je veux juste continuer à travailler jusqu’à la fin. J’aimerais mourir au travail – je prendrai ma retraite là-bas! »

En avril 2019, il a subi une intervention cardiaque pour insérer des stents afin de rouvrir son pontage précédent.

En septembre 2017, King a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon, affirmant que les médecins avaient remarqué une tumeur de stade 1 lors de sa radiographie pulmonaire annuelle. Il a subi une intervention chirurgicale à Cedars-Sinai pour enlever ce qui s’est avéré être une tumeur maligne.

King a également lutté contre le cancer de la prostate et vit avec le diabète de type 2.

L’été dernier, King a pleuré la mort de deux de ses enfants, Andy et Chaia King, qui sont morts à quelques semaines d’intervalle.

King a partagé la nouvelle des deux décès simultanément sur Instagram: Andy, 65 ans, est décédé « de façon inattendue d’une crise cardiaque le 28 juillet » et Chaia, 51 ans, « décédée le 20 août, peu de temps après avoir été diagnostiquée d’un cancer du poumon ».

«C’est avec tristesse et le cœur brisé d’un père que je confirme la perte récente de deux de mes enfants, Andy King et Chaia King», écrit-il. « Tous les deux étaient des âmes bonnes et gentilles et ils nous manqueront beaucoup. »

King a commencé sa carrière à la radio de Miami avant de passer à la télévision et aux journaux. Son émission nocturne sur CNN, «Larry King Live», est restée l’émission la mieux notée du réseau tout au long de son mandat.

Selon son décompte, il a interviewé plus de 60 000 sujets, et lorsque sa diffusion sur le câble s’est terminée en 2010, il s’est tourné vers Internet avec une émission quotidienne sur Hulu.com.

Les sujets d’interview de King allaient du défunt dirigeant palestinien Yasser Arafat et du défunt Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, des présidents Bill Clinton et George W. Bush, et des milliers d’autres, dont Paul McCartney, Bette Davis, le Dr Martin Luther King, Eleanor Roosevelt, Frank Sinatra, Marlon Brando, Madonna et Malcolm X.

Contribuant: Anika Reed et l’Associated Press

