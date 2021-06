Rapport: l’Apple Watch Series 7 comportera une batterie plus grande au lieu d’ajouter de nouveaux capteurs

Depuis la sortie de l’Apple Watch originale, Apple annonce une autonomie de 18 heures. Cela est tout aussi vrai pour le premier modèle que pour la série 6 actuelle. Cependant, selon des rapports d’initiés, la société pense qu’elle peut amener les propriétaires d’anciennes montres à mettre à niveau si le nouveau modèle offre une meilleure autonomie de la batterie.

Ce sera l’objectif de l’Apple Watch Series 7 à l’exclusion des nouveaux capteurs. Selon Bloomberg, le modèle 2022 introduira un capteur de température corporelle. Cela aurait pu être ajouté cette année, mais Cupertino a pensé qu’il était plus sage d’utiliser la pièce qui aurait été occupée par le capteur pour insérer une batterie plus grande.

La puce Apple S7 qui alimentera la montre passera à un système double face plus compact dans une conception de boîtier (SiP), encore une fois pour laisser plus de place à la batterie. Les nouvelles montres conserveront la même taille que les modèles actuels ou seront imperceptiblement plus épaisses.





Rendus non officiels de l’Apple Watch Series 7 montrant le nouveau design et la nouvelle couleur verte

Une autre chose qui a à peine changé depuis le début est le design extérieur. Cela s’améliore également avec l’espoir qu’il attirera les propriétaires de modèles plus anciens. Le nouveau design peut être vu dans ces rendus. Les côtés seront plats, plus conformes aux conceptions de l’iPhone et de l’iPad, les bordures autour des écrans seront plus minces (ce qui peut entraîner une augmentation de la taille de l’écran) et un meilleur laminage réduira l’écart entre l’écran et le verre de protection.

L’Apple Watch Series 7 devrait également améliorer la prise en charge UWB. Dans les années suivantes, Apple souhaite introduire des capteurs de glycémie et d’alcool dans ses montres, bien que ceux-ci soient encore dans quelques années. De plus, Apple devra équilibrer l’ajout de nouveaux capteurs avec le maintien de la durée de vie de la batterie, car une fois que le modèle 2021 s’améliorera enfin par rapport aux 18 heures, les futurs modèles ne pourront pas revenir en arrière.

La source (en chinois) | Passant par