Rapport: l’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, refuse le travail de l’USMNT

L’équipe nationale masculine des États-Unis n’a pas d’entraîneur-chef actuellement sous contrat, mais un rapport suggère que la Fédération américaine de football se tourne vers les clôtures alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde masculine de la FIFA 2026.

Selon le média français L’Equipe, la légende française et ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est vu offrir le poste d’entraîneur-chef de l’USMNT, mais l’a refusé. Il aurait également eu des offres pour entraîner les équipes nationales masculines du Brésil et du Portugal, mais les a également rejetées.

Zidane était un ancien milieu de terrain vedette des meilleurs clubs européens de la Juventus et du Real Madrid au cours de sa carrière de joueur légendaire. Il a également joué un rôle majeur en guidant la France vers son premier titre de Coupe du monde masculin en 1998, marquant deux buts en première mi-temps en Les Blues’ vaincre le Brésil en finale.

Après sa retraite, Zidane a eu deux séjours très réussis en tant que manager du Real Madrid, de 2016 à 2018 et de nouveau de 2019 à 2021. Sous la direction de Zidane, le Real Madrid a remporté deux titres de la Liga, trois titres de la Ligue des champions de l’UEFA, deux trophées de la Supercopa de España, ainsi que la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2016 et 2017.

Le travail de rêve de Zidane dans l’équipe nationale est d’entraîner l’équipe nationale française pour laquelle il a déjà joué, selon L’Equipe. Cependant, la France a récemment prolongé l’entraîneur actuel Didier Deschamps jusqu’en juin 2026 après des succès consécutifs en Coupe du monde masculine en 2018 et 2022.

La France a remporté son deuxième titre de Coupe du monde en 2018 et a presque ajouté un troisième en 2022, tombant en tirs au but contre Lionel Messi et l’Argentine lors d’une finale palpitante de Coupe du monde. Deschamps a reçu de nombreux éloges pour avoir amené une équipe française blessée au bord d’un nouveau titre au Qatar. Il dirige l’équipe de France masculine depuis 2012.

Le poste d’entraîneur-chef de l’USMNT reste en évolution après l’élimination de l’équipe par les Pays-Bas en huitièmes de finale au Qatar, le contrat de Gregg Berhalter ayant été autorisé à expirer le 31 décembre.

Berhalter a déclaré qu’il souhaitait rester l’entraîneur jusqu’à la Coupe du monde 2026, mais on ne sait pas si cela se produira après la révélation d’un incident de 1991 au cours duquel il a reconnu avoir donné un coup de pied à sa désormais épouse Rosalind. Berhalter a publié mardi une déclaration sur l’incident pour devancer ce qu’il a suggéré comme une tentative de chantage.

“Un individu a contacté US Soccer, disant qu’il avait des informations sur moi qui pourraient” me faire tomber “- une tentative apparente de tirer parti de quelque chose de très personnel d’il y a longtemps pour mettre fin à ma relation avec US Soccer”, a écrit Berhalter. sur son compte Twitter non vérifié, dont FOX Sports a pu confirmer l’authenticité.

Danielle Reyna, une ancienne joueuse américaine qui était la colocataire de Rosalind, a informé la Fédération américaine de football de l’incident de 1991 le 11 décembre. Cela s’est produit après que Berhalter a fait des remarques critiques lors d’une conférence de direction à propos d’un joueur non identifié qui s’est révélé plus tard avoir 20 ans. le vieux Gio Reyna, le fils de Danielle Reyna et de l’ancien capitaine américain Claudio Reyna.

Gregg Berhalter de l’USMNT a-t-il trahi Gio Reyna?

Danielle Reyna a nié avoir menacé de signaler l’incident avant de le faire, ou avoir cherché à “mettre fin” à la “relation de Berhalter avec le football américain”, comme l’a allégué Berhalter.

“Je veux être très claire sur le fait que je n’ai pas demandé le licenciement de Gregg. Je n’ai proféré aucune menace et je ne sais rien sur les tentatives de chantage”, a-t-elle déclaré. “Je suis désolé que cette information soit devenue publique, et je regrette d’avoir joué un rôle dans quelque chose qui pourrait rouvrir des blessures du passé.”

Claudio Reyna a également nié avoir tenté de faire virer Berhalter.

Les responsables du football américain ont déclaré qu’une enquête indépendante sur toute l’affaire était en cours.

“Je pense que le pire pour moi, c’est que j’ai mal au cœur pour ma femme parce que c’était son histoire à raconter, qu’elle choisisse ou non”, Berhalter a déclaré lors d’un événement Harvard Business Review Jeudi. “C’est ce qui m’attriste vraiment.”

Anthony Hudson, un ancien assistant de l’USMNT sous Berhalter, sera l’entraîneur-chef par intérim de l’USMNT lors du camp de janvier de l’équipe, qui impliquera des matches amicaux contre la Serbie et la Colombie. La direction de l’USSF a déclaré qu’elle évaluait toujours les candidats entraîneurs à temps plein et Berhalter reste candidat pour reprendre son rôle en attendant le résultat de l’enquête.

