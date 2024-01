Rapport : l’ancien assistant de Pete Carroll, Shane Waldron, rejoindra les Bears

Alors que les Seahawks poursuivaient leur recherche d’un entraîneur lundi, au moins un membre du personnel de l’ancien entraîneur Pete Carroll semble avoir trouvé un nouveau domicile : Shane Waldron.

Waldron, le coordinateur offensif de Seattle au cours des trois dernières années, deviendrait le coordinateur offensif des Bears de Chicago.

Le réseau NFL a rapporté la nouvelle pour la première fois lundi, déclarant que les Bears « travaillaient à un accord » pour embaucher Waldron. Cette décision n’avait pas été officialisée lundi après-midi.

Lorsqu’il a été annoncé le 10 janvier que Carroll ne reviendrait pas en tant qu’entraîneur de Seattle, il a également été révélé que tous ses assistants étaient libres de poursuivre d’autres emplois.

Et la semaine dernière, le directeur général John Schneider – qui supervise la recherche d’un remplaçant pour Carroll – a déclaré qu’il aurait le dernier mot sur le personnel d’entraîneurs. Carroll avait ce pouvoir auparavant.

“Notre configuration précédente était, et c’est une question depuis plusieurs années, que le personnel d’entraîneurs ne relevait pas de ma responsabilité, et maintenant ce sera le cas”, a déclaré Schneider. “Ce n’est pas nécessairement une décision de Jody Allen ou le choix de telle ou telle personne, c’est juste une situation contractuelle.”

Le nouvel entraîneur influencera également grandement le personnel une fois embauché, et la composition potentielle du personnel d’entraîneurs adjoints constitue généralement une partie importante des entretiens avec l’entraîneur-chef. Le nouvel entraîneur pourrait garder une partie du personnel de Carroll, car il est courant que quelques assistants restent après le licenciement d’un entraîneur.

Waldron a été embauché par les Seahawks en 2021 après le limogeage de Brian Schottenheimer. Waldron avait été attiré loin des Rams, Carroll espérant pouvoir ajouter de nombreux éléments de l’offensive de style Sean McVay à l’attaque de Seattle. Waldron a été le coordonnateur offensif de la dernière saison du quart-arrière Russell Wilson avec les Seahawks et des deux dernières années alors que Geno Smith a pris la relève après l’échange de Wilson à Denver.

Seattle classée 16eèmeneuvième et 17ème en points marqués respectivement au cours des saisons 2021-23, et 20ème13ème et 21St en yards gagnés.

Ces chiffres ne sont pas éblouissants, mais en 2021, Waldron a dû faire face à une blessure de Wilson. Et en 2022, Waldron a reçu des applaudissements pour avoir aidé Smith à réaliser une saison exceptionnelle. C’était la première année de Smith en tant que titulaire après avoir servi comme remplaçant pendant sept ans.

Smith a établi des records de franchise en 2022 avec 4 282 verges par la passe et un pourcentage de réussite de 69,76. Il s’est classé cinquième dans la NFL avec une note de passeur de 100,9.

Waldron, 44 ans, remplacerait Luke Getsy, qui a été congédié ce mois-ci après deux saisons avec les Bears. Selon certaines rumeurs, Waldron serait potentiellement une cible des Raiders pour occuper leur poste vacant d’OC avant que la nouvelle n’éclate lundi selon laquelle il se dirigeait vers Chicago.

Les Bears ont un quart-arrière de retour en la personne de Justin Fields, qui vient de terminer sa troisième saison. Ils possèdent également le choix n ° 1 du repêchage de la NFL en 2024 et pourraient prendre un quart-arrière, certains pensant qu’ils pourraient avoir un œil sur Caleb Williams de l’USC.

Waldron n’est pas le seul assistant de Carroll à susciter l’intérêt d’autres équipes. Il a été rapporté ce week-end que les Giants de New York avaient interviewé l’ancien coordinateur des équipes spéciales des Seahawks, Larry Izzo, pour le même rôle.

Izzo a été entraîneur adjoint des équipes spéciales des Giants de 2011 à 2015, remportant une bague du Super Bowl au cours de sa première année là-bas.

Et Andy Dickerson, l’entraîneur de la ligne offensive de l’équipe et coordinateur des matchs de course arrivé à Seattle en provenance des Rams avec Waldron en 2021, a passé un entretien pour le poste ouvert d’OC de Cleveland, selon plusieurs rapports la semaine dernière.

L’interview de Quinn est prévue pour jeudi

Dan Quinn aura un entretien en personne avec les Seahawks jeudi, selon plusieurs rapports lundi.

Il a été révélé dimanche que Quinn était l’un des cinq candidats susceptibles de remplacer Carroll et qu’il devrait passer un deuxième entretien avec Seattle cette semaine. Tous ont eu des entretiens virtuels avec Seattle la semaine dernière et peuvent désormais interviewer en personne. Ces cinq sont Quinn, le coordinateur défensif des Rams de Los Angeles Raheem Morris, le coordinateur défensif des Raiders de Las Vegas Patrick Graham, le coordinateur offensif des Giants Mike Kafka et le coordinateur défensif des Panthers de la Caroline Ejiro Evero.

Quinn aurait dû s’entretenir en personne avec les Titans mercredi avant de venir à Seattle, mais les Titans embauchent le coordinateur offensif des Bengals, Brian Callahan, selon les informations.

Quinn a été considéré comme l’un des favoris pour le poste des Seahawks en partie en raison de ses liens avec l’organisation. Il a été leur coordinateur défensif en 2013 et 2014, les deux saisons où ils ont atteint le Super Bowl.

Les dates des autres entretiens n’avaient pas été révélées lundi après-midi, ni s’il y avait d’autres candidats pour un deuxième entretien ou de nouveaux entretiens avec Seattle.

Prendre leur temps

Les règles révisées de la NFL ont permis d’allonger le processus d’embauche des entraîneurs-chefs.

Adam Schefter d’ESPN a déclaré lundi lors d’une apparition dans « The Pat McAfee Show » que « c’est le processus le plus lent que la ligue ait jamais eu, ce qui est exactement ce que la ligue voulait ».

La NFL a révisé certaines de ses règles d’embauche d’entraîneurs cette année pour tenter de garantir que les assistants des équipes encore en jeu ne soient pas distraits de leur travail actuel et pour garantir que les équipes effectuent les recherches les plus approfondies possibles. Cela inclut les équipes qui respectent la règle Rooney, qui exige que les équipes fassent appel à au moins deux candidats issus de minorités externes pour des entretiens en personne.