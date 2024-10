Rapport – La WWE planifie le retour de Brock Lesnar

Suite aux récentes références à Brock Lesnar dans Monday Night RAW, il semble plus probable que l’ancien champion de la WWE revienne à la télévision.

Lesnar a été retiré des plans de la WWE plus tôt cette année, qui comprenaient des matchs au Royal Rumble, à Elimination Chamber et à WrestleMania 40, en raison du procès pour trafic sexuel intenté par Janel Grant contre John Laurinaitis, Vince McMahon et la WWE. Le procès ne mentionnait pas le nom de Lesnar mais le désignait comme un ancien champion poids lourd WWE/UFC.

Le Wall Street Journal a ensuite identifié Lesnar comme l’ancien champion du procès. Les autorités fédérales enquêtent sur cette affaire et l’affaire a été reportée à décembre. En attendant, l’équipe juridique de la WWE n’a pas encore innocenté Lesnar, et il ne pourra pas revenir avant que cela ne se produise.

Cette semaine sur WWE RAW, Adam Pearce a déconseillé à Seth Rollins d’affronter Bronson Reed, mais Rollins lui a rappelé qu’il avait tué une bête dans le passé. Lesnar a également été mentionné lors du segment de Cody Rhodes avec GUNTHER, où The American Nightmare a noté avoir vaincu le champion le plus dominant de l’histoire de la WWE.

Lors d’une récente Questions et réponses sur le Pass Backstageune question a été soulevée sur le retour potentiel de Lesnar à la WWE après les récentes références sur RAW.

Bill Apter a mentionné que des personnes au sein de la WWE ont indiqué que des discussions étaient en cours.

Apter a déclaré: « Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais mes proches à la WWE m’ont dit qu’ils parlaient. C’est tout ce que je sais.

WrestleVotes a répondu, « Je vais vous donner une réponse courte : oui. »