Rapport : la violation des données sur les armes à feu en Californie n’était pas intentionnelle

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le ministère de la Justice de Californie a publié par erreur les noms, adresses et anniversaires de près de 200 000 propriétaires d’armes à feu sur Internet parce que les responsables n’ont pas suivi les politiques ou compris comment faire fonctionner leur site Web, selon une enquête publiée mercredi.

L’enquête, menée par un cabinet d’avocats externe engagé par le ministère de la Justice de Californie, a révélé que les informations personnelles de 192 000 personnes avaient été téléchargées 2 734 fois par 507 adresses IP uniques au cours d’une période d’environ 12 heures fin juin. Toutes ces personnes avaient demandé un permis pour porter une arme dissimulée.

“L’exposition inappropriée de données personnelles confidentielles par le DOJ, bien qu’inacceptable, n’était pas intentionnelle et n’était liée à aucun objectif néfaste”, ont écrit les enquêteurs dans leur rapport.

Une violation intentionnelle d’informations personnelles entraîne des amendes et des sanctions plus sévères en vertu de la loi californienne, selon Chuck Michel, avocat et président de la California Rifle & Pistol Association. Michel a déclaré que son groupe préparait un recours collectif contre l’État.

“Il y a beaucoup de lacunes et de questions sans réponse, peut-être délibérément, et certaines tournent autour de toute cette notion de savoir s’il s’agissait d’une libération intentionnelle ou non”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas la fin de l’enquête.”

La publication des données au cours de l’été est intervenue peu de temps après que la Cour suprême des États-Unis s’est prononcée contre une exigence de New York selon laquelle les gens doivent fournir une raison de porter une arme dissimulée. La Californie a une exigence similaire, et les efforts pour la modifier suite à la décision du tribunal ont échoué plus tôt cette année.

Michel a déclaré que les données divulguées contenaient des informations sur les juges, les forces de l’ordre et les victimes de violence domestique qui avaient demandé des permis d’armes à feu.

Les responsables du ministère de la Justice de Californie n’étaient pas au courant de la violation jusqu’à ce que quelqu’un envoie au procureur général Rob Bonta un message privé sur Twitter contenant des captures d’écran des informations personnelles pouvant être téléchargées sur le site Web de l’État, selon l’enquête.

Les responsables de l’État ont d’abord pensé que le rapport était un canular. Deux employés anonymes – identifiés uniquement comme “analyste de données 1” et “directeur du centre de recherche” – ont enquêté et assuré à tort à tout le monde qu’aucune information personnelle n’était accessible au public.

Pendant ce temps, le site Web s’est écrasé parce que tant de personnes essayaient de télécharger les données. Un autre groupe de fonctionnaires de l’État a travaillé pour remettre le site Web en ligne, ignorant la violation de données. Vers 21 h 30, le site Web a de nouveau fonctionné, ce qui comprenait les renseignements personnels prêts à être téléchargés.

Les responsables de l’État ne désactiveraient le site Web que vers midi le lendemain. À ce moment-là, les informations avaient déjà été téléchargées des milliers de fois.

Les responsables de l’État pensaient qu’ils fournissaient des informations anonymes dans l’ensemble pour les recherches et les demandes des médias sur l’utilisation des armes à feu en Californie. Mais l’employé qui a créé le site Web a inclus plusieurs ensembles de données contenant des informations personnelles.

Les enquêteurs ont découvert que personne – pas l’employé qui a compilé les données ou les fonctionnaires qui supervisaient l’employé – ne connaissait les paramètres de sécurité appropriés pour empêcher que les données ne soient mises à la disposition du public pour téléchargement.

“C’était plus qu’une exposition de données, c’était un abus de confiance qui est bien en deçà de mes attentes et des attentes des Californiens envers notre département”, a déclaré Bonta, le procureur général, dans un communiqué de presse. “Je reste profondément en colère que cet incident se soit produit et je présente mes plus sincères excuses au nom du ministère de la Justice à ceux qui ont été touchés.”

D’autres informations ont également été publiées par erreur, notamment des données provenant des certificats de sécurité des armes à feu, du registre des ventes du concessionnaire et du registre des armes d’assaut de l’État. Ces données comprenaient les dates de naissance, le sexe et les numéros de permis de conduire de plus de 2 millions de personnes et 8,7 millions de transactions d’armes à feu. Mais les enquêteurs ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations dans ces ensembles de données pour identifier qui que ce soit.

Les enquêteurs ont recommandé plus de formation et de planification pour les fonctionnaires de l’État, y compris un examen et une mise à jour des politiques et des procédures.

“Cet échec nécessite une correction immédiate, c’est pourquoi nous mettons en œuvre toutes les recommandations de ce rapport indépendant”, a déclaré Bonta.

Adam Beam, l’Associated Press