Rapport : La télésanté représente environ 10 % des visites ambulatoires

Nouvelles données et analyses fournies par le groupe Chartis et Kythera Labs montrent que l’utilisation de la télésanté pour les visites ambulatoires est passée de 1 % avant la pandémie à 10 % en juin 2022.

Selon des millions de sinistres suivis et analysés entre 2020 et 2022, l’utilisation de la télésanté était la plus élevée chez les jeunes adultes âgés de 18 à 44 ans, représentant 15 % du total des consultations externes en juin. L’option était la moins utilisée chez les adultes de 65 ans et plus, ne représentant que 5 % des consultations externes.

Les régions géographiques avec le pourcentage le plus faible d’anglophones uniquement ont affiché les taux d’utilisation relatifs à la télésanté les plus élevés, soit 13% de toutes les visites ambulatoires au printemps de cette année.

L’adoption de la télésanté était la plus élevée sur les deux côtes américaines et dans certaines parties du Midwest.

L’adoption la plus élevée s’est produite à Hawaï, avec 22 % des visites ambulatoires dans toutes les spécialités effectuées par télésanté. En Californie, l’adoption a atteint 18 % au cours de la semaine du 13 juin et à Washington, DC, 16 %. Les chercheurs ont noté une corrélation entre la parité de paiement et utilisation de la télésanté.

Santé comportementale continue d’être la principale spécialité dans l’adoption de la télésanté, avec 57 % de toutes les visites ambulatoires en juin. Les soins primaires représentaient 10,1 % des visites, tandis que les spécialités médicales représentaient 5,8 %.

“L’utilisation de la télésanté se stabilisant autour de 10 % indique que les prestataires ont trouvé une valeur réelle dans la modalité et choisissent activement de l’utiliser plus qu’avant la pandémie. À l’avenir, nous nous attendons à ce que les prestataires découvrent des cas d’utilisation supplémentaires dans la manière dont ils dispensent des soins virtuellement et impactent dans la façon dont ces soins virtuels sont vécus », a déclaré le directeur de Chartis, Bret Anderson, dans un communiqué. “Notre analyse de plus de 400 millions de réclamations sur plus de deux ans vise à fournir aux organisations prestataires des repères utiles pour l’adoption et à mieux éclairer leurs efforts de planification en cours.”