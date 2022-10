Rapport : La télésanté décline, tandis que l’industrie fait face à la pression des détaillants entrants

Bien que l’utilisation de la télésanté ait diminué par rapport aux sommets pandémiques, les forces de la consumérisation et la pression des nouveaux entrants dans le commerce de détail pourraient avoir un impact croissant sur l’industrie de la santé, selon un rapport de Trilliant Health.

L’analyse 2022 Trends Shaping the Health Economy a révélé que les volumes de télésanté ont culminé à 73,7 millions de visites au deuxième trimestre 2020, tandis que les visites au cours du premier trimestre de cette année ont atteint 46,4 millions.

Pendant ce temps, près de la moitié des patients en télésanté n’ont eu qu’une seule visite en 2021. Environ 80 % des patients ont eu entre une et quatre visites l’année dernière. La santé comportementale continue d’être un cas d’utilisation important pour la télésanté, représentant près de 60 % des visites au cours du premier trimestre 2022. En comparaison, plus de 32 % des visites de télésanté étaient pour des raisons de santé comportementale au cours du premier trimestre de 2019.

La prescription via la télésanté a également augmenté par rapport à l’ère pré-pandémique. Selon le rapport, environ 35 % des antidépresseurs et anxiolytiques étaient associés à une visite de télésanté en 2021 et 2020, contre seulement 1 % en 2019.

Un peu plus de 28 % des prescriptions d’agents thyroïdiens ont été rendues possibles par la télésanté en 2021, contre plus de 31 % en 2020 et à peine 0,5 % en 2019. Plus d’un quart des statines ont été prescrites via la télésanté l’an dernier, contre 0,4 % en 2019.

Bien que l’utilisation de la télésanté ait diminué depuis les premiers jours de la pandémie de COVID-19, le rapport note que les fournisseurs traditionnels sont confrontés à une concurrence accrue de nouveaux entrants, comme CVS Health, Walgreens, Walmart et Amazon.

Étant donné que les patients avec des franchises plus élevées doivent supporter une plus grande partie de leurs frais de santé, ces acteurs de la vente au détail pourraient offrir des options plus attrayantes, en particulier pour les services de faible acuité. Par exemple, le rapport a révélé qu’un panel lipidique coûterait 37 $ chez CVS, 35 $ chez Walgreens, 10 $ chez Walmart et 102 $ dans un centre de soins d’urgence.

Walmart a une présence physique énorme aux États-Unis, y compris dans les zones mal desservies et rurales. Bien qu’Amazon a révélé son intention de fermer son service Amazon Care cette année, le rapport note que de nombreux marchés se chevauchent entre le service et One Medical, que le géant de la technologie et de la vente au détail a récemment signé un accord d’acquisition.

“Pendant des décennies, les patients assurés commercialement ont été la pierre angulaire de l’économie de la santé, et le déclin séculaire du pourcentage de ce groupe est préjudiciable à tous les acteurs de l’économie de la santé. De plus, les Américains ont mis du temps à revenir aux soins primaires et aux dépistages préventifs post- pandémie, et beaucoup de ceux qui sont revenus choisissent des cliniques de soins d’urgence et de détail au lieu des prestataires de soins primaires traditionnels », a déclaré le PDG de Trilliant Health, Hal Andrews, dans un communiqué. “Alors que les principaux détaillants et payeurs commencent à banaliser les services de faible acuité et que le Bureau du budget du Congrès analyse l’effet des plafonds de prix sur le remboursement des soins médicaux, le modèle commercial de chaque acteur de l’économie de la santé est sous pression.”