Rapport: la production d’iPhone 12 dans l’usine de Foxconn en Inde diminue de moitié alors que le personnel est positif

Apple a récemment commencé à fabriquer un iPhone 12 en Inde, mais selon un rapport de Reuters la capacité de production de l’une des usines a diminué de moitié. La cause en est que plus de 100 employés de l’installation exploitée par Foxconn ont été testés positifs au COVID-19.

Il y a des dortoirs sur place où les employés peuvent rester, ce sont eux qui assurent le fonctionnement de la production. Les employés sont autorisés à partir, mais par précaution, personne n’est autorisé à entrer. Les deux sources citées par la publication ne savent pas combien il y a au total dans l’usine.

L’usine est située dans l’État méridional du Tamil Nadu, près de la capitale Chennai. L’État est l’un des plus touchés par la deuxième vague de la pandémie et il est entré dans un verrouillage complet lundi lorsque les transports en commun et les magasins ont été fermés pour tenter d’endiguer la propagation de la maladie.

Installation de Foxconn au Tamil Nadu, Inde

«Foxconn place la santé et la sécurité de nos employés comme notre priorité absolue et c’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement local et les autorités de santé publique en Inde pour relever les défis auxquels nous et toutes les entreprises sommes confrontés face au COVID-19 crise », a déclaré Foxconn à Reuters.

L’usine de Foxconn a été créée en 2019 pour produire des iPhones haut de gamme pour le marché indien. Il existe également une installation de Wistron, située près de Bengaluru dans l’État voisin du Karnataka et qui a commencé à fabriquer des modèles bas de gamme comme le SE d’origine et l’iPhone 6S en 2017.

Alors que l’Inde était en lock-out l’année dernière, de nombreuses usines ont dû cesser de travailler. Une fois le verrouillage terminé, les plans de réouverture se sont rapidement heurtés à des problèmes. À la mi-mai, Oppo a dû fermer temporairement son usine de Greater Noida, six employés ayant été testés positifs au COVID-19. Quelques jours plus tard, une usine Nokia Networks a fermé ses portes après que 18 employés aient été testés positifs.

