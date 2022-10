Rapport: la mère de l’enfant de Walker dit qu’il a payé son avortement

ATLANTA (AP) – Une femme qui a déclaré qu’Herschel Walker avait payé son avortement en 2009 est la mère de l’un de ses enfants, selon un nouveau rapport mercredi, sapant les affirmations du candidat au Sénat républicain de Géorgie selon lesquelles il ne savait pas qui elle était.

Le Daily Beast, qui a d’abord rendu compte lundi de l’avortement, a déclaré qu’il avait accepté de ne pas révéler les détails de l’identité de la femme pour protéger sa vie privée. Mais Walker, qui a exprimé son soutien à une interdiction nationale de l’avortement sans exception, a nié avec véhémence l’histoire, qualifiant l’allégation d’avortement de “mensonge éhonté”, menaçant d’intenter une action en justice contre le point de vente qu’il n’a pas encore déposé et disant qu’il n’avait aucune idée de qui la femme pourrait l’être.

Ainsi, mercredi soir, The Daily Beast a révélé que la femme – qui n’a pas été nommée – était si bien connue de Walker que, selon elle, ils ont conçu un autre enfant des années après l’avortement. Elle a décidé de poursuivre la grossesse ultérieure, bien qu’elle ait noté que Walker, comme il l’avait fait lors de la grossesse précédente, avait déclaré que ce n’était pas un moment opportun pour lui, a rapporté le point de vente.

Le Daily Beast a déclaré que la campagne Walker a refusé de commenter l’histoire de mercredi. Walker doit faire une apparition publique jeudi matin à Wadley, en Géorgie, dans le cadre de sa tournée Unite Georgia Bus Stop à travers l’État.

Les derniers rapports garantissent que l’avortement continuera d’être un problème central dans la course en Géorgie, l’une des compétitions sénatoriales les plus compétitives du pays.

Cela s’ajoute à une série d’histoires sur le passé de la légende du football qui ont secoué la campagne de Walker. Walker a été accusé d’avoir menacé à plusieurs reprises la vie de son ex-femme, exagéré les allégations de réussite financière et exagéré son rôle dans un programme à but lucratif qui aurait abusé des anciens combattants et des militaires tout en fraudant le gouvernement.

Plus tôt cette année, après une histoire de The Daily Beast, Walker a reconnu l’existence de trois enfants dont il n’avait pas parlé publiquement auparavant.

La femme a raconté au Daily Beast pour l’histoire de mercredi que le refus de Walker de l’avortement la surprenait quelque peu.

“Bien sûr, j’étais stupéfaite, mais je suppose que cela ne me choque pas non plus, que nous soyons peut-être si nombreux qu’il ne se souvienne vraiment pas”, a déclaré la femme. “Mais encore une fois, s’il l’a vraiment oublié, cela veut aussi dire quelque chose.”

Dans le rapport The Daily Beast publié lundi soir, le média a déclaré avoir examiné un reçu indiquant son paiement pour la procédure, ainsi qu’une carte de rétablissement de Walker et ses relevés de dépôt bancaire montrant l’image d’un chèque personnel de 700 $ de Walker daté de cinq ans. jours après la réception de l’avortement.

Au cours de la primaire du Sénat républicain, Walker a ouvertement soutenu une interdiction nationale de l’avortement sans exception pour les cas de viol, d’inceste ou de risque pour la santé d’une femme – particulièrement remarquable à un moment où le précédent Roe v. Wade de la Cour suprême de 1973 avait été annulé et Les démocrates au Congrès avaient discuté de la codification des droits à l’avortement dans la loi fédérale.

“Je suis pour la vie”, a déclaré Walker à plusieurs reprises lors de sa campagne. Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait des exceptions, il a répondu qu’il n’y avait “aucune excuse” pour la procédure.

En tant que candidat républicain, Walker a parfois éludé les questions sur son soutien antérieur à une interdiction nationale de l’avortement, un clin d’œil tacite au fait que la plupart des électeurs, y compris de nombreux républicains, veulent au moins un accès légal à l’avortement.

The Associated Press