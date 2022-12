Rapport : La guerre en Ukraine augmente les ventes d’armes mais des défis nous attendent

Commentez cette histoire Commentaire

STOCKHOLM (Reuters) – Les ventes mondiales d’armes ont augmenté de près de 2% en 2021, la septième année consécutive d’augmentation, a noté lundi un organisme international de surveillance des ventes d’armes. Il a ajouté que la guerre en Ukraine avait augmenté la demande d’armes cette année, mais que le conflit pourrait également entraîner un problème d’approvisionnement, notamment parce que la Russie est un important fournisseur de matières premières utilisées dans la production d’armes.

Cela pourrait entraver les efforts déployés aux États-Unis et en Europe pour renforcer leurs forces armées et reconstituer leurs stocks après avoir envoyé des milliards de dollars de munitions et d’autres équipements à l’Ukraine, a déclaré l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ou SIPRI.

“L’augmentation de la production prend du temps”, a déclaré Diego Lopes da Silva, chercheur principal au SIPRI, ajoutant que si les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se poursuivent, “il faudra peut-être plusieurs années à certains des principaux producteurs d’armes pour répondre à la nouvelle demande créée par la guerre en Ukraine. .”

Le SIPRI a noté que certains rapports indiquent que les entreprises russes augmentent leur production en raison de la guerre, mais ont eu des difficultés à accéder aux semi-conducteurs et sont également touchées par les sanctions liées à la guerre. Il a donné l’exemple d’une entreprise qui a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de recevoir des paiements pour certaines de ses livraisons d’armes à l’exportation.

Les ventes d’armes en 2021 ont atteint 592 milliards de dollars et ont augmenté de 1,9 %, ce qui était supérieur à la période précédente mais toujours inférieur à la moyenne des quatre années précédant la pandémie de COVID-19.

Dans son rapport publié lundi, le SIPRI a déclaré que “de nombreux secteurs de l’industrie de l’armement étaient encore touchés par les perturbations liées à la pandémie dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en 2021, qui comprenaient des retards dans les expéditions mondiales et des pénuries de composants vitaux”.

“Nous aurions pu nous attendre à une croissance encore plus importante des ventes d’armes en 2021 sans problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement”, a déclaré le Dr Lucie Béraud-Sudreau, responsable du programme Dépenses militaires et production d’armements du SIPRI. Elle a désigné des entreprises telles qu’Airbus et General Dynamics, qui ont également signalé des pénuries de main-d’œuvre.

L’institut a compilé une liste des 100 plus grandes sociétés de production d’armes et de services militaires au monde.

Bien que les entreprises américaines dominent les ventes d’armes – 40 entreprises américaines figuraient sur cette liste et totalisaient 299 milliards de dollars en 2021 – la région Amérique du Nord a été la seule à voir une baisse de 0,9 % des ventes d’armes par rapport à 2020.

Pour 2021, 27 des 100 principaux fournisseurs d’armes avaient leur siège en Europe et la région a vu ses ventes d’armes combinées augmenter de 4,2 % par rapport à 2020, pour atteindre 123 milliards de dollars. La France et l’Italie ont enregistré une augmentation de 15% de leurs ventes parmi les 100 plus grandes entreprises d’armement, la plus forte hausse globale.

Les ventes d’armes combinées des 21 entreprises d’Asie et d’Océanie incluses ont atteint 136 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 5,8 %.