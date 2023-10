Presse associéeLecture de 4 minutes

JACKSONVILLE, Floride — Ne vous attendez pas La Géorgie et la Floride joueront bientôt leur match de rivalité annuel sur les sites des campus, voire jamais.

Les poids lourds de la SEC étudient la possibilité d’organiser le match, souvent appelé “le plus grand cocktail en plein air du monde”, dans d’autres lieux neutres au cours des deux années pendant lesquelles Jacksonville s’attend à une rénovation de 2 milliards de dollars du stade EverBank et de ses environs.

Bien qu’ils n’aient pas complètement exclu la possibilité de jouer une série aller-retour en 2026 et 2027, les administrateurs s’efforcent de laisser les villes dotées de stades prêts pour la NFL soumissionner pour le match, selon deux personnes proches du planning. Les personnes ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car le processus n’a pas été officialisé ni finalisé.

La prochaine étape dépend de l’approbation par le conseil municipal de Jacksonville d’un projet de refonte du stade qui obligerait également les Jaguars de Jacksonville à jouer des matchs à domicile devant une capacité réduite (environ 40 000 personnes) en 2026 et ailleurs en 2027. La Géorgie et la Floride, quant à elles, le feraient. jouer en dehors de Jacksonville pour la première fois depuis plus de trois décennies.

En 2026, alors que la Géorgie devrait être l’équipe locale, le match se déroulerait probablement au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, avec un partage de billets 50-50 comme d’habitude. L’année suivante, avec la Floride comme équipe locale, cela pourrait se retrouver au Camping World Stadium d’Orlando, au Raymond James Stadium de Tampa ou au Hard Rock Stadium de Miami.

La raison est simple : les écoles peuvent gagner plus d’argent en jouant sur des sites neutres comme EverBank. Les écoles jouent chaque année à Jacksonville depuis 1933, avec une interruption de deux ans pendant que le Gator Bowl était en cours de rénovation avant la saison inaugurale des Jaguars. Le jeu a été transféré à Gainesville en 1994 et à Athènes, en Géorgie, l’année suivante.

L’entraîneur des Bulldogs, Kirby Smart, a clairement exprimé son souhait de ramener le jeu sur les campus à des fins de recrutement ; Les règles de la NCAA interdisent aux entraîneurs d’avoir des contacts avec des recrues sur des sites neutres, bien que l’équipe locale puisse leur laisser des billets.

Mais Smart préférerait un contact face à face, ce qu’il pourrait obtenir si le match se jouait à Athènes.

“Je crois fermement que nous serons en mesure de recruter de meilleurs joueurs en ayant cela à domicile, car nous aurons plus d’opportunités de les amener sur le campus”, a déclaré Smart la saison dernière.

Smart est revenu sur ses commentaires plus tôt cette semaine.

“Je n’y pense plus vraiment”, a-t-il déclaré. “Nous sommes là où nous en sommes. Cela ne m’a pas vraiment traversé l’esprit en dehors de l’intersaison quand on m’a posé des questions à ce sujet. Je suis beaucoup plus préoccupé par la façon dont nous jouons que par l’endroit où nous jouons.”

L’entraîneur de Floride, Billy Napier, n’a pas tardé à souligner que “le problème sous-jacent ici est l’économie”.

Le paiement de Jacksonville s’élève à environ 3 millions de dollars pour chaque école en 2023, un chiffre qui comprend 1,25 million de dollars garantis plus une répartition des revenus des billets et des ventes de concessions. Le paiement garanti pour chaque école passe à 1,5 million de dollars en 2024 et 2025, les deux dernières années du contrat actuel.

La Géorgie reçoit également 350 000 dollars par an pour couvrir ses vols charters, ses bus et son hébergement, tandis que la Floride reçoit 60 000 dollars car aucun vol n’est requis.

En comparaison, un match à domicile en Floride rapporte entre 2 et 5 millions de dollars selon l’adversaire. Ainsi, une série à domicile rapporterait moins de revenus sur une période de deux ans qu’un jeu sur site neutre.