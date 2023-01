Rapport: la culpabilité d’un homme californien est “concluante” dans les meurtres de 1983

LOS ANGELES (AP) – Un examen indépendant de la condamnation du condamné à mort californien Kevin Cooper a révélé que les preuves de sa culpabilité étaient «abondantes et concluantes» dans la mort par arme blanche de 1983 de quatre personnes, dont deux enfants, dans une maison de la banlieue de Los Angeles.

Le gouverneur Gavin Newsom a ordonné l’enquête en 2021 après des années d’appels à la clémence de Cooper. L’affaire avait attiré l’attention nationale de personnes, dont l’actuelle vice-présidente Kamala Harris et la star de télé-réalité Kim Kardashian. Le rapport des enquêteurs indépendants a été publié vendredi.

Cooper, 65 ans, a soutenu qu’il avait été piégé par des enquêteurs qui, selon lui, avaient mis son sang sur un t-shirt trouvé au bord d’une route qui s’éloignait du lieu des meurtres. Il devait initialement être exécuté en 2004.

“Cooper n’a pas établi son affirmation selon laquelle il est innocent”, indique le rapport.

Les examinateurs ont également écrit “il n’y a aucune possibilité raisonnable qu’une enquête plus approfondie au-delà de ce qui a déjà été mené dans cette affaire puisse affecter la conclusion que la preuve de la culpabilité de Cooper est concluante”.

Cooper a été reconnu coupable d’une attaque en 1983 à Chino Hills, à l’est de Los Angeles. Doug et Peggy Ryen, leur fille de 10 ans, Jessica, et leur fils de 8 ans, Joshua, ont été attaqués dans leur sommeil avec un voisin de 11 ans, Christopher Hughes, qui était invité à la maison. Les enquêteurs ont déclaré avoir été poignardés plus de 140 fois avec un pic à glace, un couteau et une hachette.

La gorge de Joshua a été tranchée, mais il a survécu.

Les procureurs du comté de San Bernardino ont déclaré que des tests ADN précédents avaient montré que Cooper, qui s’était évadé d’une prison deux jours avant les meurtres, se trouvait dans la maison des Ryen et fumait des cigarettes dans le break volé de la famille, et que le sang de Cooper et le sang d’au moins un la victime portait un T-shirt. Ce T-shirt, et l’ADN que Cooper prétendait avoir été planté dessus, était un élément central de l’argument de Cooper pour son innocence.

L’affaire a suscité un intérêt national après que le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristof, Harris, alors sénateur américain de Californie, et Kardashian ont exhorté les responsables à autoriser de nouveaux tests, ce que Newsom et l’ancien gouverneur Jerry Brown ont ordonné de faire.

L’avocat de Cooper, Norman Hile, et le bureau du procureur du comté de San Bernardino n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi soir concernant le nouveau rapport.

“Nous sommes confiants dans les résultats de l’enquête indépendante et convaincus que cette affaire a été examinée de manière approfondie et méticuleuse”, a déclaré Vicky Waters, porte-parole du Département californien des services correctionnels et de réadaptation, dans un communiqué.

Newsom n’a pas pris position sur la culpabilité ou l’innocence de Cooper, ni sur l’opportunité de lui accorder la clémence, lorsqu’il a ordonné l’examen. Newsom a imposé un moratoire sur les exécutions en 2019.

Sa directrice des communications, Erin Mellon, a publié vendredi une déclaration reconnaissant le rapport et sa conclusion selon laquelle «M. La culpabilité de Cooper est “étendue et concluante”.

The Associated Press