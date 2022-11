Rapport: la Californie devrait avoir un déficit budgétaire de 25 milliards de dollars

SACRAMENTO, Californie (AP) – La Californie aura probablement un déficit budgétaire de 25 milliards de dollars l’année prochaine, ont annoncé mercredi des responsables de l’État, mettant fin à une série d’excédents historiques et agissant comme un avertissement aux autres États d’une éventuelle récession.

La Californie contrôlée par les démocrates impose plus les riches que les autres États, ce qui signifie que la majeure partie de sa baisse de revenus est due au fait que les plus riches ne gagnent plus autant d’argent qu’avant. C’est pourquoi la Californie est souvent l’un des premiers États à avoir des problèmes budgétaires lorsque l’économie commence à faiblir.

Le S&P 500, un indicateur clé de la santé du marché boursier qui tire les revenus des super-riches, a chuté de plus de 17 % depuis son sommet de janvier. Les revenus de l’État sont désormais inférieurs de 41 milliards de dollars aux attentes, selon une perspective publiée mercredi par le Bureau de l’analyste législatif non partisan. Le déficit estimatif est plus faible parce que certaines de ces pertes de recettes ont été compensées par une baisse des dépenses dans d’autres parties du budget.

Le manque à gagner ne mettra pas en danger certaines des expansions majeures des services gouvernementaux de Californie, notamment la maternelle gratuite pour les enfants de 4 ans et les soins de santé gratuits pour les immigrants à faible revenu vivant dans le pays sans autorisation légale.

Mais cela forcera certaines décisions de dépenses douloureuses, notamment en retardant éventuellement un programme ambitieux de nettoyage des campements de sans-abri à travers l’État.

Malgré les sombres perspectives, la Californie est mieux placée pour faire face à un ralentissement économique qu’elle ne l’a été par le passé. L’État a 37,2 milliards de dollars stockés dans ses différents comptes d’épargne. Et il a beaucoup de liquidités disponibles pour faire face à ses obligations cette année.

“Ce n’est pas négligeable, mais c’est aussi gérable”, a déclaré l’analyste législatif Gabriel Petek à propos du déficit. “Nous ne considérons pas cela comme une crise budgétaire.”

Les revenus de la Californie sont réputés pour leur volatilité, culminant et plongeant rapidement au gré des caprices du marché boursier. Il y a à peine deux ans, les responsables de l’État prévoyaient un déficit de 54 milliards de dollars à cause de la pandémie – un déficit qui ne s’est jamais produit car l’économie est restée forte.

Mais cette dernière prévision de déficit est plus susceptible de tenir. L’inflation galopante a rendu tout plus cher. La Réserve fédérale a tenté de contenir l’inflation en relevant un taux directeur. Un taux d’intérêt plus élevé rend l’emprunt d’argent plus coûteux, ce qui finit par inciter les gens à dépenser moins. Bien que cela contrôlerait les hausses de prix, cela réduirait également la demande de biens et de services. Cela conduit à des licenciements, ce qui signifie que les gens paient moins d’impôts.

“Les chances que la Réserve fédérale puisse maîtriser l’inflation sans provoquer de récession sont faibles”, a déclaré l’AJO dans son rapport.

Bien que l’emploi en Californie reste solide – le taux de chômage de 3,9 % pour septembre est au plus bas depuis 1976 – l’industrie technologique à hauts salaires a été secouée par une série de suppressions d’emplois récentes. La société mère de Facebook, Meta, a annoncé la semaine dernière qu’elle licencierait 11 000 personnes, soit 13 % de ses effectifs.

Le rapport n’a pas surpris les républicains, qui ont déclaré qu’ils mettaient en garde contre l’augmentation massive des dépenses publiques de la Californie depuis des années, le membre de l’Assemblée républicaine Vince Fong la qualifiant d'”insoutenable”.

« Le rapport d’aujourd’hui est un autre signal d’alarme à ces avertissements. Nous devons nous recentrer sur la responsabilité budgétaire », a déclaré Fong, vice-président de la commission du budget de l’Assemblée.

L’administration du gouverneur démocrate Gavin Newsom n’a pas non plus été surprise, qualifiant l’estimation du déficit de 25 milliards de dollars de “réaliste et raisonnable”.

“La bonne nouvelle est que, alors que nous nous préparons à combler un déficit budgétaire, l’État est dans sa meilleure position pour gérer un ralentissement, en ayant constitué de solides réserves et en se concentrant sur des engagements ponctuels”, a déclaré le porte-parole du ministère des Finances, HD Palmer. .

Les législateurs californiens pourraient éventuellement couvrir tout le déficit avec l’argent qu’il a dans ses comptes d’épargne, mais le Bureau de l’analyste législatif les a avertis de ne pas le faire. Leurs perspectives prévoient des déficits non seulement pour cette année, mais pour les trois prochaines années – bien que la taille du déficit diminue chaque année.

Au lieu de cela, le Bureau de l’analyste législatif a déclaré que les législateurs devraient retarder une partie des 75 milliards de dollars de dépenses ponctuelles qu’ils ont approuvées au cours des deux dernières années. À titre d’exemple, ils ont cité un programme de 500 millions de dollars pour nettoyer les campements de sans-abri à travers l’État.

“C’est un très bon exemple du type de pause que nous avions en tête”, a déclaré Petek.

Toni Atkins, présidente démocrate par intérim du Sénat de Californie, a déclaré qu’elle était convaincue que l’État pouvait adopter un budget cette année “sans coupes continues dans les écoles et autres programmes de base ni imposition des familles de la classe moyenne”.

Le président de l’Assemblée démocrate, Anthony Rendon, a déclaré que les législateurs “peuvent protéger et protégeront les progrès des budgets de ces dernières années”.

“En particulier, l’Assemblée protégera les gains historiques de financement des écoles de Californie, car les districts doivent continuer à investir dans la rétention et le recrutement de personnel pour aider les enfants à progresser et à se remettre de la pandémie”, a déclaré Rendon.

Adam Beam, l’Associated Press